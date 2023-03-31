Даниил Медведев не устает от финалов

Первым финалистом Miami Open, престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,8 млн, стал россиянин Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл своего соотечественника Карена Хачанова. Одержав 23-ю победу в 24 последних матчах, Медведев дошел до решающей стадии пятого подряд состязания АТР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Reuters Даниил Медведев

Фото: Reuters

Материал, который анонсировал этот полуфинал на официальном сайте АТР и в котором будущие соперники обменялись комплиментами, назывался «Два друга, два финалиста». Даниил Медведев и Карен Хачанов действительно знакомы с детства, правда, они не так уж часто встречаются на профессиональных турнирах. За восемь лет регулярных выступлений на уровне АТР Tour их пути пересеклись лишь в пятый раз, и перед началом нынешней встречи в этой серии со счетом 3:1 вел Медведев. Сейчас его шансы тоже котировались чуть выше, хотя следовало иметь в виду один принципиальный момент. На двух последних турнирах Большого шлема, Открытых чемпионатах США и Австралии, Хачанов выступил лучше своего старого приятеля, дважды дойдя до полуфинала. Да и уверенная победа над третьей ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом, одержанная Хачановым на этой неделе, лишний раз говорила о том, что уровень его нынешней игры однозначно соответствует первой десятке, к которой он вплотную приблизился благодаря выходу в полуфинал.

Первый сет получился совершенно равным. Хачанов выиграл жребий и, выбрав прием, сразу же заработал два брейк-пойнта, которые, правда, не реализовал. Медведев, в свою очередь, отдал на приеме 13 очков подряд, но в восьмом гейме сумел взять чужую подачу. Хачанов ответил на это отыгранным сетболом, а вскоре — своим брейком в девятом гейме. В итоге судьбу партии решил тай-брейк, на котором при розыгрыше десятого очка Хачанов допустил обидную ошибку, казалось бы, в стопроцентно выигранной ситуации при исполнении удара справа.

Перед началом второй партии Медведев на несколько минут покинул корт. А когда вернулся, потерял игровой ритм и начал допускать неточности, позволив Хачанову повести — 3:0 с одним брейком. Медведевские попытки сравнять счет успеха не имели. В пятом гейме Хачанов отыграл один брейк-пойнт, а следующие два гейма на своей подаче провел идеально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов и Даниил Медведев

Фото: Reuters Карен Хачанов и Даниил Медведев

Фото: Reuters

Заранее предсказать исход решающей партии было невозможно. Хачанов не только качественно подавал, но и порой переигрывал соперника в тех самых затяжных розыгрышах, где по идее Медведев должен был иметь преимущество. Однако в итоге чуть-чуть сильнее оказался номинальный фаворит, которому в четвертом гейме удалось сделать решающий брейк. На матчболе россияне подарили болельщикам умопомрачительный затяжной розыгрыш, в котором у Хачанова прошел удар спиной к сетке между ног, но и этот мяч остался за Медведевым. Выиграв в сумме на пять очков меньше (88 против 93), но победив — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 за 2 часа 18 минут, он в пятый раз подряд дошел до финальной стадии на турнирах АТР и теперь в случае победы станет четвертой ракеткой мира, обойдя в рейтинге норвежца Каспера Рууда. Но и Хачанов может занести этот Miami Open себе в актив. Он в понедельник поднимется в мировой классификации сразу на пять позиций — на одиннадцатое место.

Евгений Федяков