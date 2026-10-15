За сыр во всем мире

— Мы продолжаем активно идти в международную экспансию! На сегодняшний день наша платформа представлена в 13 странах мира, и это не только евразийское пространство, это и Африканский континент!.. Я бы хотела обратить внимание, что сейчас есть ряд ограничений, которые не позволяют начать и в полной мере развить экспорт новых видов продукции... Например, если мы говорим про пищевую промышленность, потому что тот фитосанитарный контроль, который сейчас всеми применяется, он изначально был построен под классическую модель внешней торговли. И, условно, для того, чтобы нам сейчас продавать через цифровые платформы продукцию, нам придется на каждую пачку гречки, которую заказывают потребители других стран, оформлять весь необходимый перечень документов, которые требует официальный контроль. Это, конечно, очень затруднительно и экономически, и организационно нецелесообразно и невыгодно... И, собственно говоря, поэтому это блокирует переход для платформенных продаж новых видов продукции... Если бы мы смогли облегчить этот режим, то не только пищевая продукция, но и, например, лекарства тоже могли бы стать предметами экспорта... Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, мы бы хотели попросить вас поручить адаптировать требования регуляторных органов для экспорта отдельных категорий товаров для цифровой коммерции и со своей стороны готовы принимать активное участие в разработке этих нормативных актов!