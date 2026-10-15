Bloomberg: Евросоюз планирует ускорить создание конкурента SpaceX
Руководство Евросоюза стремится как можно скорее получить одобрение регулятора для запуска спутникового проекта Project Bromo, который должен стать ответом американской компании SpaceX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Официально документы для запуска проекта будут поданы в ближайшие дни, добавили собеседники агентства. Обсуждение возможных антимонопольных рисков продолжалось последний год. В проекте участвуют Airbus, Leonardo и Thales.
Airbus, Leonardo и Thales заключили соглашение об объединении своих космических операций в единую компанию в декабре 2025 года. В ней будут работать около 25 тыс. человек по всей Европе. Ожидается, что годовой оборот составит около €6,5 млрд. Airbus будет владеть 35% акций совместного предприятия, Leonardo и Thales — по 32,5%.