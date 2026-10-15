В Подмосковье госпитализировали пять человек из-за возможной оспы обезьян

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов, лихорадку, головную боль, мышечную боль, боль в спине и упадок сил. Большинство людей полностью выздоравливают, но у некоторых заболевание протекает в тяжелой форме. Люди могут заразиться оспой обезьян при физическом контакте с зараженным человеком, загрязненными предметами или инфицированными животными.