В Подмосковье госпитализировали пять человек из-за возможной оспы обезьян
Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование из-за возможного заражения оспой обезьян в Подмосковье. Пять человек госпитализированы и находятся под наблюдением. Об этом сообщило региональное управление ведомства.
Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают контактных лиц. Выдано предписание на проведение дезинфекции. Состояние пациентов удовлетворительное, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области. У них взяли анализы. Клинических проявлений заболевания у госпитализированных нет, добавили в ведомстве.
По информации РЕН ТВ, среди госпитализированных — трое мужчин и две женщины в возрасте от 21 до 35 лет. Они находятся в больнице в Жуковском. С возможным источником инфекции они контактировали 10 октября.
Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов, лихорадку, головную боль, мышечную боль, боль в спине и упадок сил. Большинство людей полностью выздоравливают, но у некоторых заболевание протекает в тяжелой форме. Люди могут заразиться оспой обезьян при физическом контакте с зараженным человеком, загрязненными предметами или инфицированными животными.