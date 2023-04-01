По следам Зиты и Гиты

Число просмотров индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах по итогам февраля выросло на 10–12%. Дело не в том, что российский зритель сменил предпочтения, а в почти полном отсутствии голливудских новинок: показательно, что сборы офлайн-кинотеатров взлетели в дни премьеры «Джон Уик-4».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Интерес россиян к сериалам и фильмам индийских киностудий растет, говорят два источника “Ъ” в онлайн-кинотеатрах. По словам одного из них, просмотры индийского контента на площадках выросли в феврале год к году на 10–12%. Проблем с ним в библиотеках онлайн-кинотеатров нет. На «Кинопоиске» присутствуют 17 индийских фильмов и сериалов, в том числе блокбастер «Брахмастра, часть 1: Шива». В Start и Amediateka отказались от комментариев. В Okko не ответили на запрос. У Wink есть 37 фильмов, а также еще 70 сериалов. «Аудитория у индийского контента преданная, постоянная, она плавно растет»,— утверждают в Wink. По их оценке, самые популярные фильмы 2022 года на платформе — «RRR: Рядом ревет революция», «Отряд», «Ури: Нападение на базу», «Взлом». «Безусловно, у того же "Кинопоиска" и KION есть рост спроса сейчас на этот контент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— подтверждает директор департамента новых технологий J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Однако стоит понимать, что индийское кино — это лишь единицы процентов от общего контента библиотек, уточняет господин Колесов. «Есть рост интереса к отдельным тайтлам, но это не определяющий тренд, не такой, что все библиотеки стали вдруг индийскими, корейскими или турецкими»,— добавляет он.

Сейчас основная задача для онлайн-платформ — заместить неуменьшающийся спрос на голливудский контент и европейское кино, указывает господин Колесов. После начала военных действий на Украине многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, в их числе Netflix. В то же время крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. Это привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы (см. “Ъ” от 25 января). Многие онлайн-кинотеатры стараются максимально разнообразить контент, чтобы удержать пользователя и не дать ему уйти на пиратские платформы, подтверждает тенденцию собеседник “Ъ” на рынке. Это выражается не только в увеличении производства оригинального контента, но и в расширении каталога за счет индийских и вообще азиатских новинок.

О том, что вкусы российских зрителей не изменились за последний год, говорит статистика кассовых сборов офлайн-кинотеатров. По итогам выходных 24–26 марта, когда прошла премьера голливудского «Джон Уик-4», сборы по сравнению с предыдущим уикендом подскочили на 52%, до 655 млн руб. Сам фильм возглавил топ проката, собрав за уикенд 302,5 млн руб.

Юлия Юрасова