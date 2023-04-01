Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По следам Зиты и Гиты

Индийские фильмы замещают Голливуд

Число просмотров индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах по итогам февраля выросло на 10–12%. Дело не в том, что российский зритель сменил предпочтения, а в почти полном отсутствии голливудских новинок: показательно, что сборы офлайн-кинотеатров взлетели в дни премьеры «Джон Уик-4».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Интерес россиян к сериалам и фильмам индийских киностудий растет, говорят два источника “Ъ” в онлайн-кинотеатрах. По словам одного из них, просмотры индийского контента на площадках выросли в феврале год к году на 10–12%. Проблем с ним в библиотеках онлайн-кинотеатров нет. На «Кинопоиске» присутствуют 17 индийских фильмов и сериалов, в том числе блокбастер «Брахмастра, часть 1: Шива». В Start и Amediateka отказались от комментариев. В Okko не ответили на запрос. У Wink есть 37 фильмов, а также еще 70 сериалов. «Аудитория у индийского контента преданная, постоянная, она плавно растет»,— утверждают в Wink. По их оценке, самые популярные фильмы 2022 года на платформе — «RRR: Рядом ревет революция», «Отряд», «Ури: Нападение на базу», «Взлом». «Безусловно, у того же "Кинопоиска" и KION есть рост спроса сейчас на этот контент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— подтверждает директор департамента новых технологий J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Однако стоит понимать, что индийское кино — это лишь единицы процентов от общего контента библиотек, уточняет господин Колесов. «Есть рост интереса к отдельным тайтлам, но это не определяющий тренд, не такой, что все библиотеки стали вдруг индийскими, корейскими или турецкими»,— добавляет он.

Сейчас основная задача для онлайн-платформ — заместить неуменьшающийся спрос на голливудский контент и европейское кино, указывает господин Колесов. После начала военных действий на Украине многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, в их числе Netflix. В то же время крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. Это привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы (см. “Ъ” от 25 января). Многие онлайн-кинотеатры стараются максимально разнообразить контент, чтобы удержать пользователя и не дать ему уйти на пиратские платформы, подтверждает тенденцию собеседник “Ъ” на рынке. Это выражается не только в увеличении производства оригинального контента, но и в расширении каталога за счет индийских и вообще азиатских новинок.

О том, что вкусы российских зрителей не изменились за последний год, говорит статистика кассовых сборов офлайн-кинотеатров. По итогам выходных 24–26 марта, когда прошла премьера голливудского «Джон Уик-4», сборы по сравнению с предыдущим уикендом подскочили на 52%, до 655 млн руб. Сам фильм возглавил топ проката, собрав за уикенд 302,5 млн руб.

Юлия Юрасова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...