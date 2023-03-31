Постпред Белоруссии при ООН заявил о неоспоримом вкладе республики в процесс ядерного разоружения

Белоруссия всегда выступала последовательным сторонником процессов ядерного разоружения и нераспространения. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, отметив, что вклад республики в ядерное разоружение «очевиден и неоспорим». Размещение в Белоруссии ядерного оружия России он назвал вынужденной реакцией, однако подчеркнул, что такой сценарий «возможен», но решение не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Вместе с тем господин Рыбаков заявил, что санкционное и информационное давление стран Запада на Белоруссию вынуждает страну «последовательно и прозрачно для соседей и международного сообщества» развивать собственный оборонный потенциал. Он подчеркнул, что именно это привело к обсуждению размещения ядерного тактического оружия России на территории Белоруссии.

«Обучение российской стороной белорусских пилотов, способных управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы, соответствующая модернизация таких самолетов, равно как и возможное — я подчеркиваю, возможное — размещение тактических ядерных боезарядов на территории Беларуси также являются исключительной и вынужденной реакцией на вызовы и риски национальной безопасности, стоящие перед Республикой Беларусь»,— сказал Валентин Рыбаков в ходе заседания Совета Безопасности ООН (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин 25 марта сообщил о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Тогда он сказал, что его белорусский коллега Александр Лукашенко «давно ставит этот вопрос». Украина на фоне заявления российского президента потребовала созвать заседание Совбеза ООН, чтобы противодействовать планам Москвы.

При этом сам господин Лукашенко официально прокомментировал ситуацию сегодня, 31 марта. Он сказал, что если «надо будет», то стратегическое ядерное оружие будет введено на территорию республики. Подготовка по развертыванию оружия в Белоруссии уже началась, добавил он.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Боеголовная боль».

Лусине Баласян