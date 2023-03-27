Боеголовная боль

В мире продолжают обсуждать заявление президента РФ Владимира Путина о планах размещения на территории Белоруссии российских ядерных боеголовок. В то время как США заявили, что не видят признаков того, что Россия приступила к реализации этого сценария, Украина уже потребовала созвать по этому поводу экстренное заседание Совбеза ООН, а ЕС пригрозил России и Белоруссии новыми санкциями. Китай же призвал всех «сосредоточиться на дипломатических усилиях для урегулирования украинского кризиса». Эксперты тем временем ищут место, где будет построено хранилище ядерных боезарядов, о котором рассказал президент РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Одни сомневаются, другие возмущаются

Реакцию на заявление Владимира Путина о планах в отношении размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии можно назвать разнонаправленной. Ряд стран — в их числе США и Германия — отреагировали на новости из Москвы скептически. Так, в Пентагоне вскоре после нашумевшего интервью российского президента телеканалу «Россия 24» заявили, что изучают ситуацию, но пока не видят никаких оснований для корректировки размещения ядерных сил США. Позже в Белом доме добавили: они не видят и признаков того, что Россия приступила к реализации планов размещения на территории Белоруссии своего тактического ядерного оружия.

В таком же духе заявление Владимира Путина прокомментировали и официальные лица ФРГ. Во внешнеполитическом ведомстве страны сказали, что «пока это риторика». А в правительстве добавили, что «слишком многого это (объявление со стороны президента РФ.— “Ъ”) не меняет, потому что у России на ее собственной территории и так есть уже тактическое ядерное оружие, нацеленное на Европу». «Если же за риторикой последуют поступки, тогда будет что обсуждать в рамках НАТО»,— отметили там.

Напомним, по словам Владимира Путина, Россия уже передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер» и помогла переоборудовать десять белорусских самолетов, а теперь приступает к обучению экипажей и достраивает специальное хранилище для ядерных боезарядов. О размещении российского ядерного оружия на территории своей страны Москву, как следует из пояснений президента РФ, давно просит белорусский лидер Александр Лукашенко.

По мнению Владимира Путина, «ничего необычного» в этой просьбе нет, поскольку США на протяжении десятилетий размещают свое ядерное оружие в странах Европы.

В ряде других стран на эти заявления отреагировали более встревоженно. Так, в МИД Украины сочли, что речь идет об «очередном провокационном шаге» властей РФ, «подрывающем принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом». Киев потребовал созвать по этому поводу экстренное заседание Совбеза ООН, а также призвал страны G7 и Евросоюз «предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях» для них в случае согласия на реализацию плана Москвы.

В Евросоюзе на это уже откликнулись. «Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями»,— написал в Twitter глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

В Кремле в ответ заявили, что реакция западных стран, включая угрозы ужесточения санкций, на планах Москвы и Минска не скажется. «На планы России такая реакция (Запада.— “Ъ”), безусловно, повлиять не может»,— сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Откликнулись на предупреждения из Брюсселя и в Совете федерации. «Жозеп Боррель со своими ультиматумами России и Белоруссии начинает сильно утомлять! Ему пора понять, что его никто не боится,— написал в своем Telegram-канале сенатор Григорий Карасин.— Не знаю, где и как прошло его детство, но в пионерлагерях Подмосковья на его слова об эскалации и угрозах европейской безопасности ответ был бы асимметричным, но сильным».

Наиболее сдержанно о планах России и Белоруссии высказались в Китае. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя планы двух стран, напомнила, что в прошлом году лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны. В нынешних обстоятельствах все стороны, по ее словам, «должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке» (цитата по «РИА Новости»).

В поисках хранилища

Эксперты тем временем пытаются понять, где именно на территории Белоруссии будет находиться хранилище ядерных боеприпасов, которое, по словам Владимира Путина, планируется достроить к 1 июля. Программный директор Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюис, специализирующийся среди прочего на изучении разведывательных данных из открытых источников и спутниковых снимков, сказал “Ъ”, что его команда уже занялась изучением этого вопроса.

«Но трудно определить, что именно мы ищем и началось ли вообще строительство»,— отметил эксперт.

При этом он уточнил, что речь может идти как о новом объекте, так и о модернизации старого комплекса. Напомним, советское ядерное оружие хранилось на территории Белоруссии вплоть до 1996 года.

«В советское время хранилища в Белоруссии, конечно, были, но я очень сомневаюсь в том, что они поддерживались в состоянии, которое позволило бы их привести в порядок быстрее, чем построить новое,— продолжил тему в беседе с “Ъ” Павел Подвиг, директор проекта “Стратегическое ядерное вооружение России”, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Швейцария).— Так или иначе модернизация была бы видна, и я уверен, что люди, которые искали (по спутниковым снимкам.— “Ъ”), смотрели именно на эти позиции в первую очередь». Реконструкция существующих российских хранилищ была, по его словам, видна со спутников довольно хорошо. «И этот процесс занимал где-то около полутора-двух лет минимум»,— напоминает собеседник “Ъ”, приводя в пример хранилища близ Калининграда и Твери, о ходе модернизации которых на основе спутниковых снимков писали эксперты из Федерации американских ученых.

Возвести же новое хранилище за три месяца, по мнению Павла Подвига, «исключительно сложно». «Это довольно сложный инженерный объект. Как минимум должен быть периметр безопасности, укрепленный бункер (с вентиляцией и прочим). Скрыть такой объект на этапе его сооружения довольно сложно,— говорит эксперт.— Если учитывать, что еще в декабре МИД РФ говорил, что размещать ядерное оружие на территории Белоруссии не планируется (см. “Ъ” от 20 декабря 2022 года), и то, что стройку пока никто не смог обнаружить, то можно предположить, что она еще не началась. За три месяца полноценное хранилище построить исключительно сложно. Если вообще возможно. Но это если полноценное — в принципе можно построить что-то, назвать его хранилищем, но пока там ничего не хранить». Эксперт допускает, что Кремлю было важно послать Западу политический сигнал, в то время как с размещением ядерного оружия на территории Белоруссии Россия пока подождет.

Напомним, в декабре “Ъ” в МИД РФ заявили, что «в настоящее время не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию».

«Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов также не предусматривается, они по-прежнему будут сосредоточены на центральных складах в пределах территории России»,— заверили тогда в ведомстве.

В то же время там уже тогда дали понять, что эти решения могут быть пересмотрены. «В дальнейшем будем увязывать наши шаги с действиями стран НАТО по отношению к Союзному государству. В случае обострения соответствующих угроз оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии»,— предупредили тогда на Смоленской площади.

В понедельник вечером (уже после сдачи номера “Ъ” в печать) стало известно, что чрезвычайное заседание Совбеза ООН по ядерному оружию в Белоруссии состоится во вторник или среду. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение в связи с «неадекватной реакцией ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере». «Именно страны НАТО ввели концепцию так называемых “совместных ядерных миссий“ и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий. В центре данной концепции находится принадлежащее США ядерное оружие, развернутое на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции, а военный персонал этих стран планомерно и все более интенсивно обучается обращению с ядерными вооружениями и участию в операциях по их боевому применению. Не является секретом и ведущаяся масштабная модернизация используемых в рамках указанных миссий американских ядерных бомб и их носителей, которая ведёт к переходу данного потенциала на новый качественный уровень. При этом совершенно не скрывается откровенно антироссийский характер соответствующих военных программ США и НАТО»,— говорится в комментарии, размещенном в понедельник вечером на сайте МИД.

По словам Марии Захаровой, «в условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам “стратегическое поражение“ рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно». «Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и её союзников»,— подчеркнула она.

Елена Черненко