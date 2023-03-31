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Коммерсантъ FM
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Лукашенко допустил размещение в Белоруссии стратегического ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания Национальному собранию (парламенту) допустил размещение на территории страны стратегического ядерного оружия. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля в Белоруссии планируется разместить российское тактическое ядерное оружие.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы»,— рассказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Президент Белоруссии также выразил уверенность, что эти меры «надолго отрезвят всех заокеанских ястребов и их сателлитов». По его словам, подготовка к развертыванию в стране российского тактического ядерного оружия уже началась. Александр Лукашенко сказал, что поручил военным немедленно восстановить в Белоруссии площадки, где раньше размещались ракетные комплексы «Тополь» с ядерными боеголовками.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Боеголовная боль».

Александр Кислов

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