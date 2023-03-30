Журналиста WSJ Гершковича, задержанного в Екатеринбурге, арестовали по обвинению в шпионаже

Журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу вынесли меру пресечения и вязли под арест. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы. По данным «Ъ», господина Гершковича арестовали на 1 месяц 29 суток, до 29 мая 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович обвиняется в шпионаже

Фото: Evan Gershkovich / vk.com Эван Гершкович обвиняется в шпионаже

Фото: Evan Gershkovich / vk.com

Напомним, ФСБ задержала его в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. Задержание произошло при попытке получения секретных сведений в уральской столице. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иностранного журналиста задержали с поличным.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, «не имеет отношения к журналистике». Ранее екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков в социальных сетях сообщал, что Эван Гершкович перестал выходить на связь после того, как приехал в Екатеринбург для написания текста о ЧВК «Вагнер». Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также прокомментировал ситуацию.

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