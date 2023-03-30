Дмитрий Песков заявил, что журналист WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге с поличным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналист Wall Street Journal Эвана Гершковича был задержан в Екатеринбурге с поличным. Напомним, его подозревают в шпионаже в интересах американского правительства. Как сообщила ФСБ, Эвана Гершковича задержали при попытке получения секретных сведений в Екатеринбурге.

«Насколько нам известно, его взяли с поличным», — заявил господин Песков. Он также вразил надежду, что этот инцидент с иностранным журналистом не должен сказаться на работе российских корпунктов за границей, в частности, в США. Также господин Песков не видит препятствий для работы в России представителей The Wall Street Journal.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, «не имеет отношения к журналистике». Ранее екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков в социальных сетях сообщал, что Эван Гершкович перестал выходить на связь после того, как приехал в Екатеринбург для написания текста о ЧВК «Вагнер». Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также прокомментировал ситуацию.

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