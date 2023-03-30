Мария Захарова прокомментировала задержание журналиста Wall Street Journal в Екатеринбурге

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала задержание журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге.

«То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике», — прокомментировала Мария Захарова. Она также заявила, что это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента» используются для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

Напомним, его подозревают в шпионаже в интересах американского правительства. Как сообщила ФСБ, его задержали при попытке получения секретных сведений в Екатеринбурге. Ранее екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков в социальных сетях сообщал, что Эван Гершкович перестал выходить на связь после того, как приехал в Екатеринбург для написания текста о ЧВК «Вагнер» и спецоперации

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