Пригожин сказал, что проверит «свои пыточные» после задержания иностранного репортера в Екатеринбурге

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на вопрос репортера The Daily Beast Дэна Ледденхола заявил, что не знает о задержании в Екатеринбурге за шпионаж корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает пресс-служба компании «Конкорд» и господина Пригожина.

Дэн Ледденхол поинтересовался у главы ЧВК «Вагнер» причиной произошедшего. «Я не в курсе задержания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Если хотите, могу проверить пыточный подвал в своем доме — нет ли его там. Среди американских журналистов, которых я там десятками содержу, на первый взгляд, я его не видел. Могу, если хотите, на своем придомовом участке посмотреть также свежие могилы иностранных журналистов. Но если не ошибаюсь, мы его тоже туда не захоранивали»,— сказал глава ЧВК «Вагнер».

О задержании корреспондента The Wall Street Journal стало известно 30 марта. По данным ФСБ, он якобы по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Гершкович задержан в Екатеринбурге, возбуждено дело о шпионаже, сообщает ФСБ.

До этого екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков в социальных сетях сообщал, что Эван Гершкович перестал выходить на связь после того, как приехал в Екатеринбург для написания текста о ЧВК «Вагнер» и спецоперации. Господин Ширшиков пояснил, что дал репортеру интервью около двух недель назад, в процессе которого сопровождал его по городу и знакомил с некоторыми героями для текста. «Его интересовало, в первую очередь, отношение к ЧВК „Вагнер“ в обществе»,— заявил пиарщик. Он уточнил, что после интервью Эван Гершкович уехал в Москву. В ночь на 30 марта Ярославу Ширшикову позвонили с лондонского номера, человек по имени Томас сказал, что Гершкович вернулся в Екатеринбург 29 марта и перестал выходить на связь.

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