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Коммерсантъ FM
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Raiffeisen Bank намерен продать российское подразделение или вывести его из структуры группы

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения (Райффайзенбанк), сообщил банк.

«Чтобы сохранить лицензию, мы продолжим некоторую банковскую деятельность в РФ. Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Будем стремиться к возможной продаже или выделению российского бизнеса»,— указал генеральный директор RBI Йоханн Штробль (цитата по Reuters).

Он также сообщил, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe (в российском ЦБ ранее сообщали, что не получали обращений по этому поводу).

В пресс-службе RBI подтвердили, что группа продолжит прорабатывать потенциальные сделки по деконсолидации Райффайзенбанка и материнской структуры. В то же время российское подразделение продолжит осуществлять банковские операции в соответствии с условиями лицензии ЦБ.

Сообщается также, что RBI продолжит урезать деловую активность в России. Фактически этот процесс выражен в сокращении Райффайзенбанком общего объема операций в иностранной валюте, а также снижении темпов выдачи кредитов.

В марте Европейский центробанк потребовал от австрийского Raiffeisen Bank International уйти из России. Незадолго до этого, в январе, Управление по контролю за иностранными активами США (наблюдает за соблюдением американских санкций) запрашивало у банка детали платежного бизнеса, а также трансакций определенных российских клиентов.

По данным источников FT, к февралю 2023 Райффайзенбанк обслуживал почти половину всех внешний платежей России. В марте национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных «спонсоров войны».

Подробнее о перспективах банковской группы в России — в публикации «Ъ» «Райффайзенбанку указали на выход».

Григорий Лейба

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