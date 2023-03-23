Raiffeisen Bank International внесен на Украине в перечень «спонсоров войны»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) в перечень международных «спонсоров войны» за продолжение работы в России и признание ДНР и ЛНР через свое представительство в РФ, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

НАПК вносит в «перечень международных спонсоров войны» иностранные лица и организации, которых агентство подозревает в финансовой помощи России в проведении военной операции на Украине. В настоящее время агентство включило в список, в частности, компании Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Yves Rocher, Auchan Holding и Metro AG.

«Банк на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов. Так, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет “Калибр”, которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города»,— говорится в заявлении ведомства.

Как сообщает агентство, Нацбанк Украины констатировал отсутствие прогресса в решении о выходе банка с российского рынка. Кроме того, НАПК утверждает, что Райффайзенбанк («дочка» RBI в РФ) предоставляет выгодные условия кредитования российским военнослужащим на Украине (кредитные каникулы и льготные кредиты). «К тому же банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну “специальной военной операцией”»,— добавили в агентстве.

По данным Financial Times, Райффайзенбанк обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. Также российское подразделение приносит группе примерно половину всей прибыли. В феврале Минфин США начал расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с ее российским бизнесом. По информации австрийского издания Der Standard, RBI изучает возможность обмена со Сбербанком своей российской «дочки» на активы Sberbank Europe. В 2022 году Райффайзенбанк увеличил прибыль по РСБУ в 3,6 раза, до более чем 141 млрд руб., следует из опубликованной в марте отчетности. Это второй результат по всей банковской системе после Сбербанка.

Подробнее о финансовых результатах Райффайзенбанка — в материале «Райффайзенбанк стал вторым в России».

Эрдни Кагалтынов