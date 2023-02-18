Райффайзен-банк вызвал вопросы

Американское финансовое ведомство заинтересовался российским бизнесом Райффайзен-банка. Как узнало агентство Reuters, Управление по контролю за иностранными активами США апросило у австрийской Raiffeisen Bank International (RBI) детали платежного бизнеса в России, а также трансакций определенных клиентов. Запрос направили в январе. Как отмечается, проверка потребовалась «в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». В банковской группе изданию заявили, что сотрудничают с американским ведомством и считают, что расследование не вызвано конкретными платежами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Райффайзен-банк — один из немногих иностранных банков, которые в 2022 году продолжил работать в России. Он также входит в список 13 системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ.

Скорее всего, США пытаются выяснить, не помогал ли банк подсанкционным лицам обходить ограничения, говорит гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Запрос такого рода возникает для того, чтобы понять, сможет ли банк, например, способствовать обхождению санкций какими-то лицами, обслуживает ли он такие операции и завершает ли в пользу их партнеров, контрагентов. Перевод на новую территорию, это вряд ли. Может быть, они пытаются получить сведения, что таких операций нет. Было еще предположение, что потенциально может быть выдан прямой запрет на работу в России в принципе. Но я в это не очень верю, до сих пор не было ни разу ни на одном рынке запрета на работу какой-то дочерней компании. Тем более, американский Минфин не может выдать такой запрет не американскому банку.

Так как Райффайзен-банк остается, конечно, не единственным, но одним из вариантов для осуществления трансакции, которые стали невозможными или очень затруднительными. Мотивация, например, у компаний и у лиц под санкциями, осуществить переводы через Райффайзен-банк теперь, понятно, велика, но у банка наверняка есть очень жесткий фильтр».

В марте 2022 года руководство RBI допустило уход из России, в том числе через продажу «дочки». Позже там сообщили, что получили несколько предложений от потенциальных покупателей.

Осенью отчетность показала, что в третьем квартале российский Райффайзен-банк обновил рекорд по чистой прибыли, заработав € 790 млн. Год к году показатель вырос в четыре раза. На российскую дочку пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы. Учитывая такую динамику, в ближайшее время в RBI вряд ли заходят продавать российский бизнес, отмечает партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей. По его мнению, даже если американский Минфин выявит подозрительные трансакции в российском Райффайзен-банке, головная структура может отделаться штрафом:

«Как и в отношении других финансовых институтов, это либо включение в санкционные списки, либо просто штраф, как это предусмотрено в США в первую очередь. Ничего придумывать не будут. Вряд ли обнаружатся какие-то подозрительные платежи и трансакции. Может быть, Штаты таким образом создают общественное мнение вокруг ситуации, поскольку, например, тот же Росбанк был продан структурам российского бизнеса. Но, как мне кажется, все-таки с Райффайзен-банком ситуация несколько иная там по многим параметрам. Этот финансовый институт всегда осуществлял свои финансовые операции правильно с достаточным уровнем проверки клиентов и не был замечен и задействован в скандалах как в Европейском союзе, так и в США».

Как 17 февраля сообщило издание Frank Media, австрийский Raiffeisen Bank International ограничил валютные расчеты со всеми российскими банками, кроме пяти игроков. Это подтвердили и в самой группе. С февраля банк также не подключает новых клиентов к индивидуальному зарплатному обслуживанию.

Учитывая давление на материнскую компанию, программы лояльности и сервис для российских клиентов будут сокращаться и дальше, допускает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«В качестве аналогии можно рассмотреть работу финансовой разведки и органов, которые регулируют проведение, например, операций, направленных на легализацию преступных доходов в нормальных условиях. Действительно могут выдаваться предписания по очистке клиентской базы, ограничению спектра проводимых операций. И, соответственно, если кредитная организация их выполняет, то последствия для нее минимизируются, такая ситуация не приводит к каким-то крайним мерам регуляторного воздействия типа отзыва лицензии и тому подобного. Почти наверняка подобные запросы направляются в адрес всех зарубежных собственников российских кредитных организаций с иностранным капиталом. Просто в публичную плоскость просачивается далеко не вся информация о подобных запросах».

Как уточняет Reuters со ссылкой на источники, американский Минфин требовал у Raiffeisen Bank International предоставить сведения об операциях в России к февралю. Но представители группы договорились об отсрочке, а детали местного бизнеса ведомству раскроют в апреле-июне.

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Елизавета Скобцова