FT: Райффайзенбанк обслуживает половину внешних платежей России

«Дочка» Raiffeisen Bank International (RBI) в России — Райффайзенбанк — обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. Об этом Financial Times сообщил топ-менеджер банка.

«С одной стороны, у нас очень хорошие результаты, а с другой — огромные проблемы»,— сказал исполнительный директор Raiffeisen Йоханн Штробль. В третьем квартале 2022 года Райффайзенбанк обеспечил 68% финансового результата всей группы. На прошлой неделе стало известно, что Минфин США расследует работу банка в России.

«Стратегически мы совершенно разрываемся»,— сказал FT неназванный менеджер Raiffeisen. Вместе с тем он отметил, что некоторые действия банк все-таки предпринимает. Как отмечает FT, банк разорвал связи примерно с 30 крупными российскими клиентами — бизнесменами и компаниями, а также сократил в 2022 году портфель корпоративных кредитов на 30%. Но как быть дальше, руководство австрийского банка не знает. «Если хочешь продать банк, то кому продавать, если у тебя больше не будет кредитного портфеля»,— сказал менеджер.

Raiffeisen сообщил инвесторам, что даже при списании российского бизнеса у него все равно будет основной коэффициент капитала первого уровня — важнейший показатель состояния баланса банка — 13,5%, что значительно выше минимума, требуемого регулирующими органами.

17 февраля стало известно, что Raiffeisen ограничил корреспондентскую сеть банков в России до пяти организаций. Остальные банки были вынуждены граничить переводы в долларах и евро.

О финансовых показателях организации читайте в материале «Райффайзенбанк собрал счета».

Анастасия Ларина