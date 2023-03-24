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Коммерсантъ FM
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Райффайзенбанку указали на выход

Каковы перспективы банковской группы в России

Европейский Центробанк требует от Райффайзенбанка уйти из России. Впрочем, речь не идет о немедленном закрытии бизнеса в стране, подчеркивает агентство Reuters. ЕЦБ просит для начала сформировать план действий. Ранее Украина внесла Raiffeisen Bank International в перечень «спонсоров войны». Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Такое решение объяснили тем, что «дочка» кредитной организации продолжает работу в России и платит налоги в государственный бюджет. В январе 2023 года в ответе Нацбанку Украины австрийская компания допустила «тщательно спланированный» выход из капитала российской «дочки», однако заявила и об ограничениях со стороны Москвы. «Процесс продолжается»,— заключили тогда в RBI. Кроме того, там отметили, что банк не работает в Донбассе и Крыму.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Скажется ли решение Украины на работе австрийской компании в России? Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова в этом сомневается: «В данном случае это своего рода сигнал, который Украина подает своим партнерам для того, чтобы обратить внимание на то или иное лицо. И этот реестр, который ведет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, скорее носит заявительный характер.

Ведь когда Киев вводит санкции в отношении того или иного лица, то в рамках законодательства он обязуется уведомить всех партнеров об их причине. Сейчас они говорят о том, что Raiffeisen Bank International платит больше налогов в российский бюджет, таким образом его финансируя.

Но на эту историю нужно посмотреть со всех сторон. Европейский регуляторы это тоже понимают, как и то, что просто так взять и выйти с российского рынка у банковской группы не получится.

Есть законодательные препоны для этого. Платить налоги — тоже обязанность компании».

В середине февраля 2023 года Минфин США начал расследование в отношении международной группы Raiffeisen в связи с ее российским бизнесом. Об этом сообщило агентство Reuters. По мнению американских властей, кредитная организация играет важную роль в экономике РФ. Как писали немецкие газеты, в январе Украина также требовала ввести санкции против двух топ-менеджеров банка.

Из-за чего Райффайзенбанк пересмотрел условия по валютным переводам

Из-за этого присутствие австрийской группы в России несет для нее все больше рисков, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Райффайзенбанк получает большие прибыли благодаря своему монопольному положению, так как он является важнейшим элементом инфраструктуры по проведению платежей из России в Европу и в США. Действия Киева, конечно, не в состоянии нанести ему непосредственного вреда, поскольку они могут реализоваться только в украинской юрисдикции. Но у отделений банка в стране могут возникнуть определенные проблемы.

Вместе с тем эти действия являются немаловажным сигналом. По крайней мере, Raiffeisen Bank International сто раз еще подумает, не свернуть ли ей операции в России, чтобы вся группа не попала уже под более весомые американские и европейские санкции.

Минфин США уже начал проверку RBI в связи с российским бизнесом компании. Тучи над австрийцами сгущаются, как бы они ни сопротивлялись и как бы ни была выгодна деятельность в России».

Как Райффайзенбанк стал вторым в России

Вместе с тем Россия остается самым доходным рынком для всей группы Raiffeisen. По итогам прошлого года чистая прибыль российской «дочки» выросла почти в 4,5 раза и достигла €2 млрд. Таким образом бизнес в стране принес австрийскому игроку более половины чистой прибыли, которая составила €4 млрд.

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Елена Иванова

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