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Коммерсантъ FM
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Набиуллина: обращений в ЦБ по поводу обмена активами с европейскими банками не поступало

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в ЦБ не поступало обращений за разрешениями о сделках по обмену активами с европейскими банками. Ранее издание Der Standart сообщало, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) изучает возможность обмена со Сбербанком своей российской дочерней кредитной организации — Райффайзенбанка — на активы Sberbank Europe.

«Таких обращений к нам не поступало»,— сообщила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка России.

По словам Эльвиры Набиуллиной, регулятор оперативно рассмотрит подобные обращения в случае, если они поступят в ЦБ.

Райффайзенбанк входит в перечень 45 кредитных организаций, в отношении которых в России установлен запрет на сделки с долями, акциями и вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение не только от ЦБ, но и от правительственной комиссии. Перечень в конце октября 2022 года утвердил президент Владимир Путин.

Ранее об обмене российских активов Raiffeisen Bank International на свои европейские активы пытался договориться ВТБ. Однако к соглашению прийти не удалось, так как потенциальная сделка «не нашла решения на политическом уровне», отмечал глава ВТБ Андрей Костин. Сейчас, по данным Der Standart, подобные переговоры ведет Сбербанк. В австрийском банке назвали вероятность заключения сделки по обмену активами со Сбербанком «теоретическим соображением» и не стали комментировать, насколько ее проведение вероятно.

Александр Кислов

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