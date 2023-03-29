Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС заявил, что военные действия вокруг ее территории усиливаются. По его словам, ситуация с безопасностью станции не улучшается, и должны быть предприняты меры для ее защиты от атак.

Господин Гросси рассказал, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС и сейчас обсуждает эту инициативу с Россией и Украиной. Он уточнил, что эта концепция предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции. «Были и есть различные идеи и концепции, над которыми мы работаем. Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции. Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально»,— пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. МАГАТЭ ранее уже обсуждало создание зоны безопасности вокруг станции, но, по версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Киева. 27 марта Рафаэль Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча главы МАГАТЭ с Владимиром Путиным в ближайшее время не запланирована.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер