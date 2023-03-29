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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 399-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 29 марта

Европейский инвестфонд Atrium European Real Estate рассматривает продажу своих активов в РФ. Три инспектора МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на два месяца. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять председателя КНР Си Цзиньпина. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:39. Дело экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом), которого обвиняют в дискредитации ВС РФ, передали в суд, сообщил ТАСС его адвокат Владислав Идамжапов.

9:19. В «Росэнергоатоме» сообщили об устранении последствий обстрелов ВСУ на ЗАЭС. Там также создали конструкцию для обеспечения целостности хранилища отработанных ядерных отходов, сообщил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

9:10. ООН выступает за обеспечение свободы религии на Украине.

9:09. Киев и Анкара не уведомляли Россию о том, что они против состоявшегося продления на 60 дней зерновой сделки, заявил в интервью «РИА Новости» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

8:58. Москалькова в интервью «РИА Новости» предложила рассмотреть вопрос создания координирующего органа по обмену гражданскими лицами с Украиной.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:57. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что страна поддерживает создание создание объединенного международного трибунала по Украине. По его словам, спецтрибунал должен быть основан на законодательстве Украины.

8:47. Зеленский заявил, что в случае поражения в Бахмуте (Артемовске) Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 398-й

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