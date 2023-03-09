Лавров: Украина заблокировала договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) были близки к достижению договоренности о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС, но Украина заблокировала эту договоренность. По словам министра, причиной стало то, что Киев настаивает на демилитаризации станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел никакой речи... Гендиректор МАГАТЭ уже несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности... Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Глава российского МИДа сказал, что в ходе недавнего визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш «почему-то увязал вопрос продления зерновой сделки с необходимостью демилитаризации Запорожской АЭС». По мнению Сергея Лаврова, генсек ООН «однозначно, по сути дела, подписался именно под односторонними украинскими требованиями». «Хотя, конечно же, по уставу ООН как международный чиновник, главное административное лицо в ООН он должен занимать нейтральную позицию. Ему этого в очередной раз не удалось сделать»,— утверждает министр.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). МАГАТЭ разместило четырех экспертов на Запорожской АЭС. Агентство также обсуждало с РФ и Украиной создание зоны безопасности вокруг станции. В декабре 2022 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о прогрессе в решении этого вопроса. В марте 2023-го РФ жаловалась, что консультации по созданию защитной зоны на станции «пробуксовывают».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер