Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Гросси

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня, 29 марта, глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), расположенную в городе Энергодар.

«Пока в обозримом графике таких контактов нет»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-кола.

Представитель Кремля подчеркнул, что господин Гросси «находится на постоянной связи» с представители российской госкорпорации «Росатом» и с «другими коллегами».

В ходе визита на ЗАЭС Рафаэль Гросси планирует лично ознакомиться с ситуацией на станции.

Александр Кислов