Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре, сообщают ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости». В состав делегации входят 11 человек, включая трех инспекторов, которые прибыли для ротации и останутся на АЭС на два месяца. Их сопровождают семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Это второй визит господина Гросси на Запорожскую АЭС, первый состоялся 1 сентября 2022 года. В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Вчера, 28 марта, глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС опасной и нестабильной.

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Лаура Кеффер