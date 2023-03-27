Глава МАГАТЭ Гросси встретился с Зеленским на ДнепроГЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Днепровскую ГЭС в городе Запорожье, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. О визите господин Гросси рассказал в Twitter.

«Днепрогэс является неотъемлемой частью системы, которая обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС. Зеленский показал мне недавние повреждения плотины»,— сообщил глава МАГАТЭ.

В следующей публикации господин Гросси уточнил, что общался с главой Украины по поводу обеспечения безопасности Запорожской АЭС и ее персонала.

О поездке в Запорожье сегодня также сообщил Владимир Зеленский. В Telegram-канале глава Украины указал, что посетил передовые позиции ВСУ, а также опубликовал видео награждения украинских военнослужащих.

На этой неделе Рафаэль Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить уровень ядерной безопасности на объекте. Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что вопрос о создании вокруг атомной электростанции демилитаризованной зоны более не рассматривается.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба