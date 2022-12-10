Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректор МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшее время

На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) — четвертая с 1 сентября, когда была создана миссия по оказанию помощи станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси вновь сообщил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг объекта. Кроме того, представители агентства провели инспекции на Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

«Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию, особенно в рамках нашего предложения о ядерной безопасности и о защитной зоне вокруг станции. Мы достигаем прогресса в консультациях с Украиной и Россией и я надеюсь, что зона будет согласована и скоро заработает»,— говорится в заявлении господина Гросси.

МАГАТЭ сообщило о завершении работы по ликвидации последствий обстрелов 19 и 20 ноября. Остаются незначительные повреждения, которые не вызывают опасений за безопасность. ЗАЭС подключена к внешнему энергоснабжению, два реактора остаются в режиме горячей остановки.

Агентство решило дополнительно провести инспекции на Хмельницкой и Ровенской АЭС в рамках деятельности по предотвращению «опасности возникновения ядерных аварийных ситуаций во время текущего вооруженного конфликта». Эти станции не пострадали во время конфликта, но столкнулись с его последствиями. В частности, перебои с энергоснабжением привели к необходимости задействовать резервные дизельные генераторы.

Российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС, крупнейшую электростанцию в Европе, 28 февраля. Она перешла под управление «Росэнергоатома» по указу российского президента. Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о создании защитной зоны вокруг станции, а также международный мониторинг этой зоны.

Об управлении станцией — в публикации «Ъ» «Новый объект федерации».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...