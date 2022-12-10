Гендиректор МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшее время

На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) — четвертая с 1 сентября, когда была создана миссия по оказанию помощи станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси вновь сообщил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг объекта. Кроме того, представители агентства провели инспекции на Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

«Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию, особенно в рамках нашего предложения о ядерной безопасности и о защитной зоне вокруг станции. Мы достигаем прогресса в консультациях с Украиной и Россией и я надеюсь, что зона будет согласована и скоро заработает»,— говорится в заявлении господина Гросси.

МАГАТЭ сообщило о завершении работы по ликвидации последствий обстрелов 19 и 20 ноября. Остаются незначительные повреждения, которые не вызывают опасений за безопасность. ЗАЭС подключена к внешнему энергоснабжению, два реактора остаются в режиме горячей остановки.

Агентство решило дополнительно провести инспекции на Хмельницкой и Ровенской АЭС в рамках деятельности по предотвращению «опасности возникновения ядерных аварийных ситуаций во время текущего вооруженного конфликта». Эти станции не пострадали во время конфликта, но столкнулись с его последствиями. В частности, перебои с энергоснабжением привели к необходимости задействовать резервные дизельные генераторы.

Российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС, крупнейшую электростанцию в Европе, 28 февраля. Она перешла под управление «Росэнергоатома» по указу российского президента. Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о создании защитной зоны вокруг станции, а также международный мониторинг этой зоны.

Об управлении станцией — в публикации «Ъ» «Новый объект федерации».

Леонид Уварчев