МВД Франции: на акции против пенсионной реформы вышли 740 тыс. человек

В акциях протеста против пенсионной реформы во Франции сегодня, 28 марта, приняли участие 740 тыс. демонстрантов, пишет Le Figaro со ссылкой на данные МВД.

По данным издания, протесты проходят в 214 коммунах. Отмечается, что показатель численности снизился в сравнении с 23 марта — тогда на улицы вышли почти 850 тыс. человек (самыми многочисленными оказались акции 7 марта, когда число участников превысило 1 млн человек).

Другие данные приводит Всеобщая конфедерация труда: по данным крупнейшего французского профсоюза, в протестах сегодня участвовали как минимум 2 млн демонстрантов.

Масштабные акции протеста против пенсионной реформы проходят во французских городах с января. Законопроект предполагает повышение нижней планки выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

16 марта правительство приняло закон, миновав его обсуждение в нижней палате парламента — Национальной ассамблее. 22 марта такое решение Кабинета министров вынужден был публично комментировать президент Эмманюэль Макрон. Рейтинги главы государства на фоне протестов снизились практически до рекордно низкого уровня.

О том, почему выбор французского правительства в пользу пенсионной реформы был неизбежен,— читайте в колонке «Ъ» «На чем работает двигатель протеста».

Григорий Лейба