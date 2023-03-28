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Коммерсантъ FM
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МВД Франции: на акции против пенсионной реформы вышли 740 тыс. человек

В акциях протеста против пенсионной реформы во Франции сегодня, 28 марта, приняли участие 740 тыс. демонстрантов, пишет Le Figaro со ссылкой на данные МВД.

По данным издания, протесты проходят в 214 коммунах. Отмечается, что показатель численности снизился в сравнении с 23 марта — тогда на улицы вышли почти 850 тыс. человек (самыми многочисленными оказались акции 7 марта, когда число участников превысило 1 млн человек).

Другие данные приводит Всеобщая конфедерация труда: по данным крупнейшего французского профсоюза, в протестах сегодня участвовали как минимум 2 млн демонстрантов.

Масштабные акции протеста против пенсионной реформы проходят во французских городах с января. Законопроект предполагает повышение нижней планки выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

16 марта правительство приняло закон, миновав его обсуждение в нижней палате парламента — Национальной ассамблее. 22 марта такое решение Кабинета министров вынужден был публично комментировать президент Эмманюэль Макрон. Рейтинги главы государства на фоне протестов снизились практически до рекордно низкого уровня.

О том, почему выбор французского правительства в пользу пенсионной реформы был неизбежен,— читайте в колонке «Ъ» «На чем работает двигатель протеста».

Григорий Лейба

Фотогалерея

Протесты против пенсионной реформы

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Демонстрант с красной краской на лице в Ницце

Демонстрант с красной краской на лице в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Бастующие железнодорожники у Лионского вокзала в Париже

Бастующие железнодорожники у Лионского вокзала в Париже

Фото: Thomas Padilla / AP

Участники забастовки в жилетах профсоюза CGT в Ницце

Участники забастовки в жилетах профсоюза CGT в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона в образе короля

Плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона в образе короля

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Из-за забастовок коммунальщиков в Париже сложилась критическая ситуация с мусором, который не вывозится уже в течение трех недель

Из-за забастовок коммунальщиков в Париже сложилась критическая ситуация с мусором, который не вывозится уже в течение трех недель

Фото: Thomas Padilla / AP

Заваленная мусором улица Парижа

Заваленная мусором улица Парижа

Фото: Reuters / Yves Herman

Полицейское оцепление в Париже

Полицейское оцепление в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

27 марта сотрудники Лувра присоединились к забастовке с требованием отменить пенсионную реформу. Протестующие закрыли вход в один из крупнейших музеев мира

27 марта сотрудники Лувра присоединились к забастовке с требованием отменить пенсионную реформу. Протестующие закрыли вход в один из крупнейших музеев мира

Фото: Christophe Ena / AP

23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек

23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек

Фото: Reuters / Yves Herman

Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо

Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо

Фото: Reuters

Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне

Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне

Фото: Reuters / Nacho Doce

Разбитый рекламный щит в Париже

Разбитый рекламный щит в Париже

Фото: Reuters / Yves Herman

Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте

Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже

Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов

Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова

Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце

Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Всего во Франции прошло свыше 240 митингов

Всего во Франции прошло свыше 240 митингов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень

Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протестующие на улицах Парижа

Протестующие на улицах Парижа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Митинг в Париже

Митинг в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов &lt;br>На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток &lt;br>На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л&#39;Орше

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения &lt;br>На фото: сотрудники полиции в Париже

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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Демонстрант с красной краской на лице в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Бастующие железнодорожники у Лионского вокзала в Париже

Фото: Thomas Padilla / AP

Участники забастовки в жилетах профсоюза CGT в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона в образе короля

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Из-за забастовок коммунальщиков в Париже сложилась критическая ситуация с мусором, который не вывозится уже в течение трех недель

Фото: Thomas Padilla / AP

Заваленная мусором улица Парижа

Фото: Reuters / Yves Herman

Полицейское оцепление в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

27 марта сотрудники Лувра присоединились к забастовке с требованием отменить пенсионную реформу. Протестующие закрыли вход в один из крупнейших музеев мира

Фото: Christophe Ena / AP

23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек

Фото: Reuters / Yves Herman

Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо

Фото: Reuters

Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне

Фото: Reuters / Nacho Doce

Разбитый рекламный щит в Париже

Фото: Reuters / Yves Herman

Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Всего во Франции прошло свыше 240 митингов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протестующие на улицах Парижа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Митинг в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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