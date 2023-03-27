Рейтинг Макрона опустился до 28% на фоне протестов против пенсионной реформы

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона сократился до 28%, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на результаты опроса BVA. 72% французов не довольны работой главы государства.

Текущий уровень поддержки господина Макрона является самым низким с ноября 2018 года (тогда на фоне протестов «желтых жилетов» его рейтинг упал до 26%). В тех же пределах (26%) держится рейтинг французского премьера Элизабет Борн.

Обвал уровня поддержки действующего руководства Пятой республики происходит на фоне масштабных протестов против пенсионной реформы. Согласно опросу, 70% французов выступают против принятия законопроекта. При этом публичные протестные акции поддерживают 64% граждан.

10 января кабинет Элизабет Борн выступил с проектом масштабной пенсионной реформы. Проект предполагает повышение нижней планки пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Инициатива правительства спровоцировала масштабные акции протеста во всех городах страны.

16 марта правительство воспользовалось статьей 49.3 Конституции и приняло соответствующий закон, миновав его обсуждение в нижней палате парламента. Протесты продолжились с еще большей силой (число демонстрантов превысило 1 млн чел.). 22 марта президент встретился с журналистами, чтобы объяснить решение кабмина. Выступление встретили с заметным разочарованием.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Главная ошибка президента».

Григорий Лейба