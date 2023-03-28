Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На чем работает двигатель протеста

Марина Клинова — о неизбежных решениях в вопросах пенсионного обеспечения Франции

Накопленные за десятилетия проблемы финансирования социальной сферы Франции и демографические процессы — старение населения — привели нынешнее руководство страны к выбору между консервацией нынешнего положения и инвестициями в будущее. Почему выбор в пользу реформы был неизбежен, даже несмотря на массовые протесты, рассказывает в колонке для «Ъ» доктор экономических наук, сотрудник ИМЭМО РАН Марина Клинова.

Марина Клинова

Марина Клинова

Фото: Архив Марины Клиновой

Марина Клинова

Фото: Архив Марины Клиновой

Большинство стран за последние три десятка лет реформировали свои пенсионные системы в направлении их универсализации, то есть сокращения числа льготных пенсионных режимов. В этом смысле исключением оставалась Франция с более чем 40 пенсионными программами, со своими правилами выхода на пенсию, методами расчета пенсий, ставками пенсионных взносов. Французы могут выходить на пенсию раньше других европейцев, до 60 лет. Это в основном касается государственных служащих (гражданских или военных) и граждан, на которых распространяются особые пенсионные режимы. Например, в конце 2016 года из поколения 1950 года рождения каждый пятый выходил на пенсию до 60 лет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью 23 марта 2023 года для сравнения пенсионного возраста с другими развитыми странами привел диаграмму, составленную французским Советом по разработке пенсионной политики (COR). Во Франции, как и в Швеции и США, официальный возраст выхода на пенсию составляет 62 года. В Бельгии, Канаде и Японии — 65 лет. В Германии — 65 лет и 10 месяцев. В Великобритании на пенсию выходят в 66 лет, в Испании и Нидерландах — в 66 лет и 4 месяца. Пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет (правда, возможно и 62 года при условии пенсионных отчислений на протяжении 41 года). То есть Франция в числе немногих развитых стран со сравнительно ранним выходом на пенсию.

Ключевым показателем оценки финансовой устойчивости пенсионной системы служит доля государственных расходов на пенсионные отчисления в валовом внутреннем продукте (процент от ВВП). Пенсионные расходы государства растут: в 2007 году доля пенсий в ВВП Франции составляла 13%, в 2020-м — 13,6%.

В десятке развитых стран Франция занимает второе после Италии место по доле государственных пенсионных расходов в ВВП, намного опережая средний показатель (9,1%). Если сюда добавить все применяемые во Франции пенсионные схемы, Франция останется на том же втором месте, но уже с 13,9% ВВП, что также значительно выше среднего по десяти странам (11,8%).

В 2060 году доля государственных пенсионных расходов в ВВП Франции может достичь 14%, что выше средней величины по ЕС. Такое положение в основном обусловлено низким показателем занятости в возрасте от 20 до 64 лет и высоким уровнем пенсионеров среди населения старше 65 лет.

На фоне более раннего ухода с рынка труда и большей продолжительности жизни французы проводят на пенсии большее число лет, чем другие европейцы: 28 лет женщины и 24 года мужчины. В конце 2020 года на пенсию вышел 31% людей в возрасте 62 лет.

Во Франции средний возраст ухода с рынка труда мужчин является самым низким из десятка названных стран. Что касается женщин, то только в Бельгии они выходят на пенсию раньше, чем во Франции. Средний возраст выхода на пенсию во Франции также самый низкий. Во Франции, как и в Италии, уровень жизни людей старше 65 лет примерно равен уровню жизни населения в целом. В других странах он значительно ниже. Несмотря на то, что относительный уровень жизни пожилых людей самый высокий, такой показатель, как их «удовлетворенность жизнью», в пропорции к населению в целом во Франции (как и в Италии и Испании) самый низкий.

Пенсионная реформа нелегко далась и президенту, и правительству, которые взяли на себя тяжелую ответственность за ее проведение. Дискуссии о трансформации пенсионной модели, о приведении размера пенсий в соответствие с трудовым стажем и накопленными взносами идут во Франции с 2008 года. Пандемия COVID-19 изменила планы и прогнозы. Макрон решительно взялся за реформу во второй президентский срок, поскольку третьего у него не будет. Принятию закона о пенсионной реформе предшествовали длительные дебаты, было внесено свыше 20 тыс. поправок.

Правительство на фоне массовых протестов применило ст. 49.3 Конституции, в соответствии с которой закон может быть принят минуя парламент, если только парламент в течение 48 часов после представления закона не вынесет правительству вотум недоверия. Сомкнувшимся в оппозиции к президенту крайним силам — и правым, и левым — не удалось провести вотум недоверия: его поддержали 278 из необходимых 287 депутатов (не хватило девяти голосов). Вотум недоверия привел бы к отставке правительства и отклонению законопроекта.

Выступление президента Эмманюэля Макрона по французскому телевидению с разъяснениями, почему пенсионная реформа необходима и какие были альтернативы повышению пенсионного возраста, собрало у экранов 10 млн человек. Доля аудитории центральных каналов TF1 и France 2 достигла почти 67%, то есть интервью смотрели две трети находившихся в это время перед телеэкраном.

Дело в том, что Франция, как и другие европейские страны, оказалась в тяжелом демографическом положении из-за старения населения.

По оценкам ОЭСР, в 1950-е годы во Франции на одного пенсионера приходилось пять работающих в работоспособном возрасте 20–64 лет. В 2010 году соотношение было уже 1 к 3,5. В 2022 году, по французским оценкам, во Франции на 1,77 работающих приходится один пенсионер, а в 2030 году будет 1,59. Это меньше, чем в среднем по Европе. Один из вариантов снижения госрасходов на пенсии — уменьшение размера пенсий, но это привело бы к снижению покупательной способности.

Другой путь — увеличение размеров пенсионных отчислений, повышение налогов (и так одних из самых высоких в Европе). Это негативно сказалось бы на достижении поставленных целей реиндустриализации страны, обеспечения полной занятости, возрождения французской промышленности, поскольку для снижения издержек часть производств перенесена за рубеж — в страны с меньшей социальной защитой населения, в частности пенсионной.

Эмманюэль Макрон поговорил с журналистами о пенсионной реформе

Еще один путь решения финансовых проблем в целях снижения госдолга и дефицита бюджета (которые усугублены высокими социальными расходами, в том числе пенсионными) — сокращение инвестиций в здравоохранение, образование, экологию, что ухудшило бы социально-экономическое положение в стране в настоящем и в будущем. Дальнейшее же увеличение дефицита госбюджета и рост госдолга легли бы тяжким бременем на следующие поколения французов. Если по странам ОЭСР доля государственных трансфертных платежей в среднем составляет немногим выше 60% доходов пожилых людей, то во Франции доля расходов государства в пенсионном обеспечении значительно выше — 85%.

Эмманюэль Макрон, по его признанию, между кратковременными опросами общественного мнения и стратегическими интересами страны сделал выбор в пользу интересов страны.

Как представляется, вопрос стоит шире, чем просто о пенсионной реформе. В свете жестких протестов речь зашла об устойчивости политической системы Франции.

В том же интервью глава государства подтвердил доверие премьер-министру Элизабет Борн; заявил о стремлении возобновить диалог с профсоюзами.

Критическая ситуация, считает Эмманюэль Макрон, сложилась из-за того, что предшественники откладывали пенсионную реформу. Отметим со своей стороны, что это в условиях, когда Франция с 1960-х годов неуклонно сдавала позиции в мировой экономике: по объему ВВП (рассчитанному по валютному курсу) она опустилась со второго (после США) на седьмое (после Великобритании) место среди крупнейших экономик мира. На этом фоне государство отпустило в «свободное плавание» свои расходы, госдолг неуклонно рос, и на начало 2023 года он может составить 113% ВВП.

В самом деле порой так получается, что за ошибки или нерешительность в проведении экономической политики прошлого руководства приходится расплачиваться следующему. Как и наоборот — при проведении правильной экономической политики предшественником ее плодами пользуется следующий президент.

Фотогалерея

Протесты против пенсионной реформы во Франции

Предыдущая фотография
Демонстрант с красной краской на лице в Ницце

Демонстрант с красной краской на лице в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Бастующие железнодорожники у Лионского вокзала в Париже

Бастующие железнодорожники у Лионского вокзала в Париже

Фото: Thomas Padilla / AP

Участники забастовки в жилетах профсоюза CGT в Ницце

Участники забастовки в жилетах профсоюза CGT в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона в образе короля

Плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона в образе короля

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Из-за забастовок коммунальщиков в Париже сложилась критическая ситуация с мусором, который не вывозится уже в течение трех недель

Из-за забастовок коммунальщиков в Париже сложилась критическая ситуация с мусором, который не вывозится уже в течение трех недель

Фото: Thomas Padilla / AP

Заваленная мусором улица Парижа

Заваленная мусором улица Парижа

Фото: Reuters / Yves Herman

Полицейское оцепление в Париже

Полицейское оцепление в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

27 марта сотрудники Лувра присоединились к забастовке с требованием отменить пенсионную реформу. Протестующие закрыли вход в один из крупнейших музеев мира

27 марта сотрудники Лувра присоединились к забастовке с требованием отменить пенсионную реформу. Протестующие закрыли вход в один из крупнейших музеев мира

Фото: Christophe Ena / AP

23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек

23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек

Фото: Reuters / Yves Herman

Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо

Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо

Фото: Reuters

Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне

Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне

Фото: Reuters / Nacho Doce

Разбитый рекламный щит в Париже

Разбитый рекламный щит в Париже

Фото: Reuters / Yves Herman

Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте

Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже

Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов

Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова

Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце

Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Всего во Франции прошло свыше 240 митингов

Всего во Франции прошло свыше 240 митингов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень

Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протестующие на улицах Парижа

Протестующие на улицах Парижа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Митинг в Париже

Митинг в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов &lt;br>На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток &lt;br>На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л&#39;Орше

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения &lt;br>На фото: сотрудники полиции в Париже

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Следующая фотография
1 / 58

Демонстрант с красной краской на лице в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Бастующие железнодорожники у Лионского вокзала в Париже

Фото: Thomas Padilla / AP

Участники забастовки в жилетах профсоюза CGT в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона в образе короля

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Из-за забастовок коммунальщиков в Париже сложилась критическая ситуация с мусором, который не вывозится уже в течение трех недель

Фото: Thomas Padilla / AP

Заваленная мусором улица Парижа

Фото: Reuters / Yves Herman

Полицейское оцепление в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

27 марта сотрудники Лувра присоединились к забастовке с требованием отменить пенсионную реформу. Протестующие закрыли вход в один из крупнейших музеев мира

Фото: Christophe Ena / AP

23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек

Фото: Reuters / Yves Herman

Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо

Фото: Reuters

Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне

Фото: Reuters / Nacho Doce

Разбитый рекламный щит в Париже

Фото: Reuters / Yves Herman

Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Всего во Франции прошло свыше 240 митингов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протестующие на улицах Парижа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Митинг в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...