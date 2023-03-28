На чем работает двигатель протеста

Накопленные за десятилетия проблемы финансирования социальной сферы Франции и демографические процессы — старение населения — привели нынешнее руководство страны к выбору между консервацией нынешнего положения и инвестициями в будущее. Почему выбор в пользу реформы был неизбежен, даже несмотря на массовые протесты, рассказывает в колонке для «Ъ» доктор экономических наук, сотрудник ИМЭМО РАН Марина Клинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Клинова

Фото: Архив Марины Клиновой Марина Клинова

Фото: Архив Марины Клиновой

Большинство стран за последние три десятка лет реформировали свои пенсионные системы в направлении их универсализации, то есть сокращения числа льготных пенсионных режимов. В этом смысле исключением оставалась Франция с более чем 40 пенсионными программами, со своими правилами выхода на пенсию, методами расчета пенсий, ставками пенсионных взносов. Французы могут выходить на пенсию раньше других европейцев, до 60 лет. Это в основном касается государственных служащих (гражданских или военных) и граждан, на которых распространяются особые пенсионные режимы. Например, в конце 2016 года из поколения 1950 года рождения каждый пятый выходил на пенсию до 60 лет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью 23 марта 2023 года для сравнения пенсионного возраста с другими развитыми странами привел диаграмму, составленную французским Советом по разработке пенсионной политики (COR). Во Франции, как и в Швеции и США, официальный возраст выхода на пенсию составляет 62 года. В Бельгии, Канаде и Японии — 65 лет. В Германии — 65 лет и 10 месяцев. В Великобритании на пенсию выходят в 66 лет, в Испании и Нидерландах — в 66 лет и 4 месяца. Пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет (правда, возможно и 62 года при условии пенсионных отчислений на протяжении 41 года). То есть Франция в числе немногих развитых стран со сравнительно ранним выходом на пенсию.

Ключевым показателем оценки финансовой устойчивости пенсионной системы служит доля государственных расходов на пенсионные отчисления в валовом внутреннем продукте (процент от ВВП). Пенсионные расходы государства растут: в 2007 году доля пенсий в ВВП Франции составляла 13%, в 2020-м — 13,6%.

В десятке развитых стран Франция занимает второе после Италии место по доле государственных пенсионных расходов в ВВП, намного опережая средний показатель (9,1%). Если сюда добавить все применяемые во Франции пенсионные схемы, Франция останется на том же втором месте, но уже с 13,9% ВВП, что также значительно выше среднего по десяти странам (11,8%).

В 2060 году доля государственных пенсионных расходов в ВВП Франции может достичь 14%, что выше средней величины по ЕС. Такое положение в основном обусловлено низким показателем занятости в возрасте от 20 до 64 лет и высоким уровнем пенсионеров среди населения старше 65 лет.

На фоне более раннего ухода с рынка труда и большей продолжительности жизни французы проводят на пенсии большее число лет, чем другие европейцы: 28 лет женщины и 24 года мужчины. В конце 2020 года на пенсию вышел 31% людей в возрасте 62 лет.

Во Франции средний возраст ухода с рынка труда мужчин является самым низким из десятка названных стран. Что касается женщин, то только в Бельгии они выходят на пенсию раньше, чем во Франции. Средний возраст выхода на пенсию во Франции также самый низкий. Во Франции, как и в Италии, уровень жизни людей старше 65 лет примерно равен уровню жизни населения в целом. В других странах он значительно ниже. Несмотря на то, что относительный уровень жизни пожилых людей самый высокий, такой показатель, как их «удовлетворенность жизнью», в пропорции к населению в целом во Франции (как и в Италии и Испании) самый низкий.

Пенсионная реформа нелегко далась и президенту, и правительству, которые взяли на себя тяжелую ответственность за ее проведение. Дискуссии о трансформации пенсионной модели, о приведении размера пенсий в соответствие с трудовым стажем и накопленными взносами идут во Франции с 2008 года. Пандемия COVID-19 изменила планы и прогнозы. Макрон решительно взялся за реформу во второй президентский срок, поскольку третьего у него не будет. Принятию закона о пенсионной реформе предшествовали длительные дебаты, было внесено свыше 20 тыс. поправок.

Правительство на фоне массовых протестов применило ст. 49.3 Конституции, в соответствии с которой закон может быть принят минуя парламент, если только парламент в течение 48 часов после представления закона не вынесет правительству вотум недоверия. Сомкнувшимся в оппозиции к президенту крайним силам — и правым, и левым — не удалось провести вотум недоверия: его поддержали 278 из необходимых 287 депутатов (не хватило девяти голосов). Вотум недоверия привел бы к отставке правительства и отклонению законопроекта.

Выступление президента Эмманюэля Макрона по французскому телевидению с разъяснениями, почему пенсионная реформа необходима и какие были альтернативы повышению пенсионного возраста, собрало у экранов 10 млн человек. Доля аудитории центральных каналов TF1 и France 2 достигла почти 67%, то есть интервью смотрели две трети находившихся в это время перед телеэкраном.

Дело в том, что Франция, как и другие европейские страны, оказалась в тяжелом демографическом положении из-за старения населения.

По оценкам ОЭСР, в 1950-е годы во Франции на одного пенсионера приходилось пять работающих в работоспособном возрасте 20–64 лет. В 2010 году соотношение было уже 1 к 3,5. В 2022 году, по французским оценкам, во Франции на 1,77 работающих приходится один пенсионер, а в 2030 году будет 1,59. Это меньше, чем в среднем по Европе. Один из вариантов снижения госрасходов на пенсии — уменьшение размера пенсий, но это привело бы к снижению покупательной способности.

Другой путь — увеличение размеров пенсионных отчислений, повышение налогов (и так одних из самых высоких в Европе). Это негативно сказалось бы на достижении поставленных целей реиндустриализации страны, обеспечения полной занятости, возрождения французской промышленности, поскольку для снижения издержек часть производств перенесена за рубеж — в страны с меньшей социальной защитой населения, в частности пенсионной.

Еще один путь решения финансовых проблем в целях снижения госдолга и дефицита бюджета (которые усугублены высокими социальными расходами, в том числе пенсионными) — сокращение инвестиций в здравоохранение, образование, экологию, что ухудшило бы социально-экономическое положение в стране в настоящем и в будущем. Дальнейшее же увеличение дефицита госбюджета и рост госдолга легли бы тяжким бременем на следующие поколения французов. Если по странам ОЭСР доля государственных трансфертных платежей в среднем составляет немногим выше 60% доходов пожилых людей, то во Франции доля расходов государства в пенсионном обеспечении значительно выше — 85%.

Эмманюэль Макрон, по его признанию, между кратковременными опросами общественного мнения и стратегическими интересами страны сделал выбор в пользу интересов страны.

Как представляется, вопрос стоит шире, чем просто о пенсионной реформе. В свете жестких протестов речь зашла об устойчивости политической системы Франции.

В том же интервью глава государства подтвердил доверие премьер-министру Элизабет Борн; заявил о стремлении возобновить диалог с профсоюзами.

Критическая ситуация, считает Эмманюэль Макрон, сложилась из-за того, что предшественники откладывали пенсионную реформу. Отметим со своей стороны, что это в условиях, когда Франция с 1960-х годов неуклонно сдавала позиции в мировой экономике: по объему ВВП (рассчитанному по валютному курсу) она опустилась со второго (после США) на седьмое (после Великобритании) место среди крупнейших экономик мира. На этом фоне государство отпустило в «свободное плавание» свои расходы, госдолг неуклонно рос, и на начало 2023 года он может составить 113% ВВП.

В самом деле порой так получается, что за ошибки или нерешительность в проведении экономической политики прошлого руководства приходится расплачиваться следующему. Как и наоборот — при проведении правильной экономической политики предшественником ее плодами пользуется следующий президент.