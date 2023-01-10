Франция повысит минимальный пенсионный возраст до 64 лет с 2030 года

Французское правительство заявило, что планирует повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Власти начнут повышать возраст для получения пенсии постепенно, начиная с 1 сентября 2023 года, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее французские профсоюзы пообещали протесты, если президент продолжит повышение пенсионного возраста. Лидеры всех основных профсоюзных организаций встретятся позже сегодня, 10 января, чтобы обсудить, как реагировать на планы правительства.

Во Франции в 2017 году возраст выхода французов на пенсию был увеличен с 60 до 62,5 лет. Некоторые категории трудящихся могут выйти на пенсию в 60 лет. В 2018 году французское правительство планировало поэтапно увеличить к 2023 году минимальный пенсионный возраст до 67 лет.

В 2019 году стало известно, что официальный возраст выхода на пенсию во Франции, 62 года, не будет изменен, однако в стране к 2025 году предполагалось ввести так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.

Тогда, чтобы успокоить профсоюзы, премьер-министр Эдуар Филипп предложил вводить новые нормы постепенно. Ничего не потеряют те, кому до пенсии осталось менее 17 лет. Новые правила постепенно будут введены в силу для тех, кто родился уже после 1975 года, а среди тех, у кого сегодня есть право на повышенную пенсию в будущем,— после 1985 года. Целиком под новую пенсионную реформу подпадут те, кто начнет трудовую деятельность в 2022 году, было объявлено в 2019 году.

Мария Федотова