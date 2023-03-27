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Коммерсантъ FM
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Постпредство КНР: страны, блокирующие расследование ООН подрыва «Северных потоков», могут что-то скрывать

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал к проведению беспристрастного расследования подрыва «Северных потоков». По его мнению, решение большинства стран-членов Совбеза ООН блокировать соответствующее предложение наводит на мысль о том, что они могут что-то скрывать.

«Этот ужасный акт саботажа затрагивает безопасность не только в Европе, но и в рамках глобальной инфраструктуры. Необходимо провести беспристрастное расследование инцидента, чтобы результаты были обнародованы как можно скорее и виновные были привлечены к ответственности. <...> Если эти страны блокируют международное расследование, то это вызывает сомнения о том, что они что-то скрывают»,— сказал Гэн Шуан на заседании Совбеза. Трансляция велась на сайте ООН.

Резолюцию России о проведении международного расследования поддержали только три страны: сама РФ, Китай и Бразилия. Все остальные воздержались при голосовании. Расследование подрыва «Северных потоков» на национальном уровне ведут Германия, Дания и Швеция.

В СМИ распространялось две версии произошедшего. Журналист Сеймур Херш со ссылкой на один источник заявлял о причастности к взрывам США, но Вашингтон это отрицает. По информации ряда западных СМИ, к произошедшим в сентябре 2022 года подрывам газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, которая, вероятно, не связана с властями Украины. Киев отрицает виновность своих граждан к преступлению. Кремль не верит в причастность частных лиц к диверсиям.

Подробнее о расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Леонид Уварчев

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