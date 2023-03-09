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Коммерсантъ FM
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Песков не верит в существование взорвавшего «Северные потоки» проукраинского «Доктора Зло»

Кремль не верит, что к подрыву «Северных потоков» могли быть причастны частные лица, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, подобные взрыва могли организовать только спецслужбы. Источники The Telegraph накануне сообщили, что к подрывам может быть причастен украинский бизнесмен, его имя не назвали.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Что касается проукраинского какого-то "Доктора Зло", который это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире»,— сказал господин Песков «Ъ FM» во время пресс-колла.

Кремль считает, что нельзя «спускать на тормозах» расследование инцидентов. «Отвлекать внимание на, как у нас говорят, негодный объект, на какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя допускать»,— убежден Дмитрий Песков.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает их актами международного терроризма. В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». В нем со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы были секретной операцией США. Вашингтон назвал публикацию ложью, Еврокомиссия — спекуляцией.

The New York Times на этой неделе сообщила, что взрывы на «Северных потоках» устроила проукраинская группировка. По информации The Times, частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. Как утверждает The Wall Street Journal, ЦРУ США еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта.

Подробнее о расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Лаура Кеффер

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