Криптобиржа MEXC с оборотом $900 млн в сутки объявила об уходе из России
Криптовалютная биржа MEXC объявила о прекращении обслуживания клиентов из России и Белоруссии. Затронутые пользователи получат индивидуальные уведомления о сроках закрытия позиций и порядке вывода активов. В компании заверили, что средства всех клиентов остаются в безопасности.
Решение принято «в рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований», пояснили в MEXC. Биржа основана в 2018 году и занимает девятое место в рейтинге Coinmarketcap с суточным объемом торгов около $900 млн. Площадка пользовалась популярностью среди российских клиентов.
В прошлую пятницу, 16 октября, об уходе из России, Белоруссии и Казахстана сообщила биржа Bitget. Она предоставила клиентам несколько дней на вывод средств — до 21 октября. Таким образом, MEXC стала очередной крупной криптоплощадкой, ограничившей работу с российскими пользователями.