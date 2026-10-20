Криптобиржа MEXC с оборотом $900 млн в сутки объявила об уходе из России

В прошлую пятницу, 16 октября, об уходе из России, Белоруссии и Казахстана сообщила биржа Bitget. Она предоставила клиентам несколько дней на вывод средств — до 21 октября. Таким образом, MEXC стала очередной крупной криптоплощадкой, ограничившей работу с российскими пользователями.