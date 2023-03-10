Зеленский о взрывах на «Северных потоках»: украинцы этого точно не делали

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о причастности проукраинской группы к взрывам на «Северных потоках». Он заявил, что граждане Украины точно этого не делали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Alina Yarysh, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Alina Yarysh, Reuters

«Что касается "Северного потока", то мы не имеем к этому никакого отношения. Украинцы точно этого не делали. И это самое главное»,— сказал господин Зеленский на брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая сегодня прибыла в Киев (цитата по УНИАН).

По словам Владимира Зеленского, публикации подобных материалов в СМИ направлены на замедление помощи Украине со стороны западных стран.

«Мы четко понимаем, где это появлялось, на каких медиаплощадках каких государств. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа... делают такие шаги. Это неправильно, это играет только на руку России. Или еще есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает бизнес. И эти группы могут быть не только на территории России, к сожалению»,— сказал президент.

Ранее на этой неделе СМИ начали публиковать сообщения о возможной причастности украинцев или проукраинской группы к подрыву «Северных потоков». Первой была The New York Times — газета отмечала, что доказательств связи группы с господином Зеленским нет. Zeit чуть позже сообщила, что яхта, с которой проводилась операция, была зафрахтована у неназванной польской компании, а та якобы принадлежала двум украинцам.

The Times со ссылкой на источники писала, что частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины. По информации газеты, Запад скрывал эту информацию, чтобы не ссорить Украину и ФРГ в преддверии поставок оружия. The Telegraph сообщала о возможной причастности известного украинского бизнесмена.

В Кремле заявили, что не верят информации СМИ о причастности частных лиц к подрыву газопроводов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подрыв могли организовать только спецслужбы.

Подробнее о сообщениях — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Милена Костерева