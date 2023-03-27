WSJ: наступление ВСУ будет осложнено из-за нехватки авиации

Военные эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal (WSJ), считают, что вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут начать весеннее наступление на российские силы со штурма «в стиле НАТО», несмотря на обучение военнослужащими альянса и поставки западной техники. Это связано с тем, что Киев не контролирует воздушное пространство над Украиной, а также не имеет достаточного числа авиатехники для удара с воздуха, говорят эксперты.

WSJ пишет, что в связи с этим наступление, вероятно, начнется с обстрела высокоточным оружием дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию. Затем, предполагают эксперты, последует полномасштабное наступление сухопутных войск, подобно действиям американской армии. Однако, отмечает WSJ, на сегодняшний день для такой операции у ВСУ недостаточно модернизированных западных танков. Многие из обещанных прибудут позднее весны. До этого ВСУ нужно будет совмещать западные танки с советскими.

Эксперты считают, что украинская армия продолжит использовать тактику поиска слабых мест в российских позициях и нанесения ударов по ним. При этом WSJ отмечает, что у России было несколько месяцев для подготовки к обороне.

10 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ планируют контрнаступление через два месяца. Между тем 25 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на данный момент Киев не может начать наступление, поскольку ожидает поставок танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

24 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Генштаб РФ «просчитывает и готовит свои решения» в связи с планами Украины приступить к наступлению. В тот же день Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планированием, сообщил, что российские силы намерены сосредоточиться на сдерживании ВСУ вместо ранее запланированного наступления.

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Лусине Баласян