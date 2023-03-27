Что происходит после ввода войск России на Украину. День 397-й

Россия может потребовать компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков». Украинские военные прошли обучение по управлению Challenger 2 в Великобритании. Первый заместитель постпреда России при ООН обвинил украинских военных в «бесчеловечном обращении с пленными». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:57. Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина, источник в администрации Эрдогана рассказал «РИА Новости», что у них информации об этом нет.

9:32. Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине, сообщает «Интерфакс».

9:06. Украинские военные совершили попытку артобстрела Мелитополя, предварительно, пострадали четыре человека, повреждено несколько зданий, сообщают власти города.

9:05. Россия не собирается выходить из ВТО, несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда, заявил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

8:59. Литва обсудит с евроатлантическими партнерами, как реагировать на решение Москвы и Минска разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, и призовет ввести новые санкции против двух стран.

8:58. Япония продолжит участие в нефтегазовых проектах на Сахалине ради своей энергобезопасности, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.