Зеленский: мы пока не можем начать контрнаступление

Украина на данный момент не может начать наступление, сообщил президент Владимир Зеленский. Он объяснил это тем, что Киев ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

«Пока не можем начать (контрнаступление.— "Ъ"). Без танков, артиллерии и мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую»,— сказал господин Зеленский японской газете «Иомиури». Журналисты взяли интервью во время поездки украинского лидера из Херсонской области в Киев.

Владимир Зеленский также рассказал о нехватке боеприпасов у Украины. Комментируя возможность мирных переговоров, он заявил, что для этого не создано «абсолютно никаких условий». Господин Зеленский отметил, что Киев не получал китайский план по урегулированию конфликта. Председателю КНР Си Цзиньпину по дипломатическим каналом было передано о готовности ко встрече лидеров.

The Washington Post в середине февраля сообщала, что США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял в марте, что Киев намерен провести контрнаступление через два месяца.

О предложенном КНР мирном плане — в материале «Ъ» «Вот что Китай миротворящий делает».

Леонид Уварчев