Медведев заявил о подготовке Генштабом решений на случай наступления ВСУ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России известно о планах Украины приступить к наступлению. По его словам, Генштаб РФ готовит соответствующие решения.

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«Они готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения»,— сказал господин Медведев в интервью российским СМИ (цитата по «РИА Новости»).

Интервью Дмитрия Медведева российским СМИ было опубликовано сегодня, 24 марта, утром. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием» сообщило, что российские власти планируют отказаться от наступления на Украине этой весной. Вместо этого, по информации источников, планируется набрать 400 тыс. контрактников, которых задействуют в сдерживании наступления украинской армии.

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