Подоляк анонсировал контрнаступление Украины через два месяца

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской газете La Stampa, что ВСУ проведут контрнаступление через два месяца. Он также назвал бои за Бахмут (Артемовск) стратегическим успехом Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

По словам господина Подоляка, ВСУ «измотает» российскую армию, а потом сосредоточит свои силы на другом направлении. Он также заявил, что Украине нужны тяжелые артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсуждалась ситуация на Бахмутском направлении. Командование ВСУ выступило за удержание города.

Бои за Бахмут, находящийся на подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года. 20 февраля Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сражаться за Бахмут любой ценой. Власти США считают, что отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения.

Как сообщало AFP, США советуют Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Бахмут. Как писала газета The Washington Post, американские военные аналитики считают, что Киеву не удастся одновременно удерживать город и попытаться осуществить контрнаступление.

За военным конфликтом на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов