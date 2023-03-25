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Коммерсантъ FM
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Коммерсантъ-История №3 (148)

Что еще запрещали в России

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Знаете ли вы, когда в России (не советской, а царской) запрещали трехцветные ленты? Причем без какого-либо указания на то, какие именно цвета и их сочетания нельзя впредь использовать.

Нет, Петр I здесь ни при чем, хотя именно в его правление появилось немало разнообразных запрещений, касающихся одежды и быта подданных. Не отставали от него и все императрицы и императоры, занимавшие позднее российский престол. О том, какие именно накладывались ограничения,— текст в нашей постоянной рубрике «Забытый быт» — «Изгонялись под угрозою осрамительных наказаний».

Предшественники царя-реформатора имеют к запретам на ленты ничуть не большее отношение. Хотя на установление разнообразных ограничений и они были большими мастерами. Так, они предоставляли иноземным купцам, мастеровым и военным людям, согласившимся поселиться в Москве, разнообразные и значительные преимущества по сравнению с исконными жителями столицы. И запрещали обижать нужных государству приезжих. А Петр I лишь подтвердил прежний порядок 325 лет назад, 3 марта 1698 года*. Что получалось в результате — рассказано в статье «Иноземцов от всякого дурна оберегать».

Не имел отношения к трехцветным лентам и Александр I, который, напротив, отменил многие запреты для подданных. Мало того, он, зная об острой нехватке армейских врачей, разрешил набирать специалистов в ближнем и дальнем зарубежье. Вот только результат применения этой меры оказался довольно неожиданным. О том, каким,— в публикации «Недостаток этот достиг чрезвычайных размеров».

Большевики запрещали многое, в том числе царскую символику и буржуазные ценности, включая правила дипломатического этикета. Но восстанавливать отношения с окружающим миром было необходимо, а значит, волей или неволей приходилось совмещать несовместимое. Как — в подборке «Некоторые из этих отношений являются обязательными».

Мало того, сам И. В. Сталин просил (именно просил) советского полномочного представителя в Вашингтоне А. А. Трояновского использовать обеды и завтраки в полпредстве для помощи родственнику главы советского правительства В. М. Молотова в добыче крайне необходимых, но теперь именующихся подсанкционными техники и технологий. Подробности — в материале «Получил разрешение на вывоз 393 тонн брони».

Запретов хватало и в советские времена. Причем некоторые из них руководство страны старалось распространить на весь мир. Возьмем, к примеру, запрет на нападение на другие государства и иные виды агрессии. Боролись за этот запрет очень активно, а в результате, что называется, сели в глубокую лужу. О том, почему,— текст «Будут только взаимонападающие или взаимообороняющиеся стороны».

Да, так что же с трехцветными лентами? Их запретил 225 лет назад, в 1798 году, император Павел I. По всей видимости, из-за самого большого страха, который всегда испытывали российские самодержцы,— страха перед народным возмущением. Эти ленты напоминали ему о Французской революции. И в сердцах, да и чтобы народ не гадал, что можно и что нельзя, он и запретил все трехцветки.

О них, запретах, навеянных страхами, этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Иноземцов от всякого дурна оберегать» / Когда инвестиционный климат в России становился непереносимым

«Изгонялись под угрозою осрамительных наказаний» / Что запрещали носить в России

«Недостаток этот достиг чрезвычайных размеров» / Как решили улучшить медицинское обеспечение армии

«Некоторые из этих отношений являются обязательными» / Как совмещали несовместимое

«Будут только взаимонападающие или взаимообороняющиеся стороны» / Кого по праву должны считать агрессором

«Получил разрешение на вывоз 393 тонн брони» / Как родственник премьера добывал подсанкционные технологии и товары

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.

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