«Будут только взаимонападающие или взаимообороняющиеся стороны»

90 лет назад, в марте 1933 года, по предложению СССР на высоком международном уровне началось обсуждение вопроса о том, что считать военной агрессией и какую страну — агрессором; принятие советского проекта декларации позволило бы Лиге наций быстро и безоговорочно осуждать и наказывать санкциями совершившие акты агрессии государства, и это должно было уменьшить вероятность постоянно ожидавшегося в Кремле внезапного нападения недружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Существует и теория оправдания войны необходимостью обеспечения мира»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Существует и теория оправдания войны необходимостью обеспечения мира»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Латышей купить (и запугать)»

Вскоре после окончания советской эпохи, когда документы высших органов власти СССР стали в большей или меньшей степени доступны для изучения, сотрудница архива, рассказывавшая исследователям — историкам и журналистам — об этих огромных массивах дел, гордо сказала нам:

«Центральный комитет партии занимался абсолютно всеми вопросами жизни СССР».

И это не было просто красивой фразой. Ознакомление с делами показывало, что на Старой площади и в Кремле получали информацию даже о малозаметных изменениях в ситуации в любой местности или отрасли хозяйства. Но, как свидетельствовали архивные документы, среди вопросов, рассматривавшихся высшим органом политической власти страны — Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, ведущее место всегда занимали вопросы укрепления обороны, армии и военной промышленности.

Особенно заметна эта тенденция была в 1920–1930-х годах.

Судя по документам, несмотря на окончание Гражданской войны, высшее руководство страны действовало исходя из того, что советское государство находится в кольце врагов. А состояние собственных вооруженных сил оставляет желать много лучшего.

На Камчатке и на территории советской — северной — части Сахалина, по сути, хозяйничали японцы. И противопоставить им сколько-нибудь значительные военно-морские и сухопутные силы удалось далеко не сразу. На западе страны постоянным раздражителем оставалась Польша, откуда регулярно поступала информация о планах будущей войны с восточным соседом. Немало беспокойства доставляли и прибалтийские республики, и Румыния. Поэтому 18 октября 1923 года на заседании Политбюро, где рассматривались намерения этих стран и отношения с ними, генеральный секретарь ЦК РКП(б) И. В. Сталин набросал следующий черновик плана действий:

«Я думаю, что лучше отказаться от зондировки поляков и приняться за зондировку латышей. Латышей можно запугать, припереть к стене и пр. С поляками этого не сделать.

Поляков надо изолировать, с ними придется биться.

Ни черта мы у них не выведаем, только раскроем свои карты… Поляков изолировать. Латышей купить (и запугать). Румынию купить. А с поляками подождать».

Покупали руководителей сопредельных стран самыми разнообразными способами, главным из которых было совершение советских экспортно-импортных операций через структуры, близкие к министрам и другим влиятельным политикам. И самым успешным примером такого рода в 1920-х годах считалась Эстония.

Купить выгодой пытались и других, числившихся менее опасными соседей: Финляндию и Норвегию. Норвежцам, к примеру, предоставляли беспрецедентные льготы по добыче морского зверя. Особые отношения пытались, пусть и не всегда успешно, установить и с южными соседями (см. «А какой козырь давала в руки история»).

Одновременно прикладывались огромные усилия для производства новейших видов вооружения той поры: самолетов, танков, химического оружия. Строилась основа военных производств — тяжелая промышленность, закупались образцы и технологии изготовления боевой техники. А если их отказывались продавать, чертежи и образцы покупались у работников фирм или просто похищались советской разведкой (см. «Материалы мною были приобретены за бесценок»).

Но как бы дешево ни удавалось приобрести отдельные образцы, создание тяжелой и военной промышленности требовало огромных закупок за границей и соответствующих затрат остродефицитной валюты. И для ее приобретения отправляли на экспорт сырье и сельхозпродукцию, для чего жестко проводились хлебозаготовки, временами приводившие к голоду. Особенно сложная ситуация сложилась в начале 1930-х годов, во время мирового экономического кризиса.

Поэтому нужно было найти способ дополнительной защиты от внешней угрозы, не требующий гигантских затрат. И его, казалось бы, удалось нащупать в 1932 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Это выражение советской ноты японское правительство считает оскорбительным для себя и просит эту фразу как-нибудь исключить из ноты»

Фото: Underwood Archives / Getty Images «Это выражение советской ноты японское правительство считает оскорбительным для себя и просит эту фразу как-нибудь исключить из ноты»

Фото: Underwood Archives / Getty Images

«Осуществлены без объявления войны»

В ходе переговоров о заключении пактов о ненападении со странами, продолжавшими представлять угрозу,— прежде всего с Польшей и Японией — советские представители обнаружили, что оппоненты довольно нервно реагируют на слово «агрессия» в подготовительных документах. Поляки обставляли включение в договор запрета на агрессивные действия или их поддержку разнообразными условиями. А японцы, хотя в их печати регулярно появлялись призывы к нападению на СССР, утверждали, что отсутствие у них агрессивных намерений делает пакт с упоминанием о запрете агрессии излишним.

Реакцию других стран в апреле 1932 года проверил народный комиссар по иностранным делам СССР М. М. Литвинов, возглавлявший советскую делегацию на заседании Генеральной комиссии Конференции по сокращению и ограничению вооружений в Женеве. Получить для своей страны клеймо «агрессор», судя по всему, желающих не находилось.

Тогда советский нарком сделал следующий шаг. 12 апреля 1932 года, выступая на заседании Генеральной комиссии, он сказал:

«Чем сильнее военная мощь государства, государства империалистического, тем большую опасность она представляет, тем больше ее возможная агрессивность».

Затем он объявил, что хотя Красная армия и очень большая, но никаких агрессивных действий не предпринимает и предпринимать не будет:

«Ибо Советское государство не преследует и по самой своей природе не может преследовать никаких империалистических целей, не стремится к завоеванию новых территорий и колоний, не ищет мандатов над чужими территориями, не посылало и не посылает своих войск на чужие территории для защиты своих граждан или так называемых национальных интересов».

А затем, говоря о защите от агрессии, М. М. Литвинов задал интересный вопрос:

«Как найти критерии для определения "степени безопасности против внешней агрессии"?»

Но ни критерия степени безопасности от агрессии, ни четкого определения самого понятия агрессии не существовало. И советские дипломаты начали их разрабатывать. Своего рода черновой вариант появился в договоре о ненападении с Польшей, который удалось подписать в Москве 25 июля 1932 года. В статье о взаимном отказе от агрессивных действий указывалось:

«Действием, противоречащим обязательствам настоящей статьи, будет признан всякий акт насилия, нарушающий целость и неприкосновенность территории или политическую независимость другой договаривающейся стороны, даже если бы эти действия были осуществлены без объявления войны и с избежанием всех ее возможных проявлений».

Эффективность выбранного пути доказала и происшедшая в начале 1933 года история с советской нотой японскому правительству, где содержалось упоминание об агрессивном государстве. Хозяйничавшие в китайской Маньчжурии японцы сочли себя оскорбленными, и 20 января 1933 года в ходе беседы с заместителем наркома по иностранным делам СССР Л. М. Караханом японский посол в Москве Тамекити Ота сказал:

«Я сегодня получил пространную телеграмму, в которой японское правительство просит обратить внимание Советского правительства на ту фразу советской ноты, где говорится об агрессивном государстве.

Это выражение советской ноты японское правительство считает оскорбительным для себя и просит эту фразу как-нибудь исключить из ноты».

Тем временем «Проект декларации относительно определения агрессии» был подготовлен, и нарком М. М. Литвинов представил его 6 февраля 1933 года на очередном заседании Генеральной комиссии в Женеве:

«Мы знаем из опыта прошлого, что оправданием агрессии служили многочисленные и весьма разнообразные обстоятельства, как, например, стремление к эксплуатации естественных богатств какой-либо территории, нарушение какого-либо международного соглашения, мероприятия какого-либо государства, затрагивающие материальные интересы другого государства, защита собственных граждан, добровольно поехавших на собственный риск и страх в какую-либо другую страну, нарушение ранее приобретенных привилегий каким-либо государством, возникновение революции или беспорядков в какой-либо стране и т. д.

Подобные оправдания нападения имели место не в средние века, не в прошлых столетиях, а в самое последнее время».

Сказал нарком и о новшествах в оправданиях агрессии:

«Эта практика обогатилась новыми теориями. Существует теперь склонность оправдывать нападение действительным или мнимым внутренним хаотическим состоянием другого государства, размерами капиталовложений или вообще особыми интересами в чужом государстве, отрицанием характера государства за той или иной страной, стратегическими соображениями, желанием продвинуть линию собственной обороны далеко за пределы собственного государства. Существует и теория оправдания войны необходимостью обеспечения мира».

М. М. Литвинов утверждал, что эта тенденция крайне опасна:

«Если подобные теории получат распространение и будут учитываться международными судьями, т. е. членами соответствующего международного трибунала, то можно с уверенностью заранее сказать, что ни при одном вооруженном конфликте не окажется агрессора, что будут только взаимонападающие или взаимообороняющиеся стороны или — что еще хуже — обороняющаяся сторона будет признаваться нападающей, и наоборот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Я могу предвидеть,— говорил М. М. Литвинов (на фото),— все те возражения и замечания, какие будут сделаны по поводу нашего документа экспертами и юристами»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Я могу предвидеть,— говорил М. М. Литвинов (на фото),— все те возражения и замечания, какие будут сделаны по поводу нашего документа экспертами и юристами»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Не могут служить оправданием нападения»

В самом проекте декларации, представленном наркомом М. М. Литвиновым, устанавливались критерии, позволяющие считать одну из воюющих сторон агрессором:

«Нападающей стороной в международном конфликте будет считаться государство, совершившее первым одно из следующих действий:

а) которое объявило войну другому государству;

б) вооруженные силы которого хотя бы и без объявления войны вторглись на территорию другого государства;

в) сухопутные, морские или воздушные силы которого обстреляли территорию другого государства или сознательно атаковали его морские или воздушные суда;

г) сухопутные, морские или воздушные силы которого были высажены или введены в пределы другого государства без разрешения правительства последнего или нарушили условия такового разрешения, в частности в отношении времени или расширения районов пребывания;

д) установило морскую блокаду берегов или портов другого государства».

Устанавливались в проекте и категорически неприемлемые причины для нападения:

«Никакие соображения политического, стратегического и экономического порядка, включая стремление к эксплуатации на территории атакуемого государства естественных богатств или к получению всякого рода иных выгод или привилегий, ни ссылка на значительные размеры вложенного капитала или на другие особые интересы в той или иной стране, ни отрицание за ней признаков ее государственной организации — не могут служить оправданием нападения».

Приводился и более конкретизированный список:

«Не могут служить оправданием нападения:

А. Внутреннее положение какого-либо государства, как например:

а) политическая, экономическая или культурная отсталость какого-либо народа;

б) мнимые недостатки администрации;

в) возможная опасность жизни или имуществу иностранцев;

г) революционное или контрреволюционное движение, гражданская война, беспорядки или забастовки;

д) установление или сохранение в каком-либо государстве того или иного политического, экономического или социального режима.

Б. Никакие действия, законы и распоряжения какого-либо государства, как например:

а) нарушение международных договоров;

б) нарушение торговых, концессионных или иных экономических прав и интересов государства или его граждан;

в) разрыв дипломатических или экономических отношений;

г) экономический или финансовый бойкот;

д) отказ от уплаты долгов;

е) недопущение или ограничение иммиграции или изменение режима иностранцев;

ж) нарушение привилегий официальных представителей другого государства;

з) отказ в пропуске вооруженных сил на территорию третьего государства;

и) религиозные или антирелигиозные мероприятия;

к) пограничные инциденты».

М. М. Литвинов тогда же, выступая 6 февраля 1933 года, заметил, что советский проект вызовет массу возражений:

«Я могу предвидеть все те возражения и замечания, какие будут сделаны по поводу нашего документа экспертами и юристами, которые вновь будут указывать на невозможность абсолютно точного определения агрессии и на возможность случаев, которые нами не предусмотрены, а главное, на затруднительность установления первого виновника нападения при сосредоточении вооруженных сил по обе стороны какой-либо границы. На это я могу теперь же ответить: к абсолютно точным определениям мы не стремились, ибо таковые вряд ли возможны и мыслимы, а глазное, что в огромном большинстве, если не во всех известных нам из истории случаях вооруженных конфликтов, установление таких фактов, как: которая сторона первая объявила войну или первая совершила фактический акт агрессии — никаких затруднений не составляло бы и спорить приходилось лишь о том, насколько законны те причины и оправдания, которыми эти агрессии прикрывались».

Его прогноз оказался верным, но всех последствий выдвижения проекта советский нарком не предусмотрел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Считаем ли мы возможным уже сейчас признать Италию нападающей стороной»

Фото: Mondadori / Getty Images «Считаем ли мы возможным уже сейчас признать Италию нападающей стороной»

Фото: Mondadori / Getty Images

«Лучше от выступления воздержаться»

4 марта 1933 года, как сообщал в Москву член советской делегации, полномочный представитель СССР во Франции В. С. Довгалевский, в Женеве началось обсуждение советского «Проекта декларации относительно определения агрессии». Но одни делегации предлагали обсудить его в связке со своими предложениями, а глава германской делегации Рудольф Надольный «в последовавшем выступлении отозвался очень холодно об определении агрессора».

В. С. Довгалевский настаивал на обстоятельном рассмотрении вопроса:

«…1) чтобы декларация приняла характер не европейский, а универсальный и 2) чтобы обсуждение ее происходило самостоятельно, без связи с какими-либо другими предложениями».

Но в заседаниях был объявлен перерыв, а затем вопрос об определении агрессии, как говорится, просто заболтали и похоронили. В Генеральной комиссии, как отмечал М. М. Литвинов, «предложение имеет весьма мало шансов на скорое принятие».

Однако гарантия от нападения с сопредельных территорий, пусть и не очень прочная, была слишком ценна для обороны Советского Союза, и руководители страны решили использовать ее несколько в иной форме. СССР начал заключать с группами стран «Конвенции об определении агрессии». Первая из них — с Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Турцией, Персией и Афганистаном — была подписана в Лондоне 3 июля 1933 года. На следующий день, по сути, к конвенции присоединились Чехословакия и Югославия, а потом Литва и Финляндия.

Казалось бы, хороший, хотя и не идеальный результат достигнут.

Но уже в 1935 году возникла серьезная проблема. Итальянские войска вторглись в Абиссинию (Эфиопию), и в Совете Лиги наций задумались о том, как поступить в сложившейся ситуации. Проблема заключалась в том, что Италия являлась для СССР важным экономическим партнером. Закупая советское сырье, итальянская сторона в ответ поставляла технику, включая боевые корабли. И 4 октября 1935 года М. М. Литвинов докладывал И. В Сталину:

«Потемкин (полномочный представитель СССР во Франции.— "История") просит дать ему срочный ответ для его ориентировки на завтрашнем заседании Совета на следующие вопросы:

1. Должен ли он по своей инициативе констатировать или согласиться на констатацию наличия достаточных оснований для признания агрессии и установления нападающей стороны.

2. Нужно ли ему напомнить в Совете о нашем определении агрессии.

3. Считаем ли мы возможным уже сейчас признать Италию нападающей стороной.

4. Наступил ли момент для предоставления Совету или Ассамблее решить о наличии агрессии, об установлении агрессора…»

Нарком предлагал дать В. П. Потемкину следующий ответ:

«По своей инициативе ни одного из поставленных Вами вопросов в Совете не подымайте. Дайте во всяком случае выступить сперва по крайней мере Англии и Франции, как наиболее заинтересованным сторонам. В процессе обсуждения, если явится надобность выступить, согласитесь с теми, которые признают наличие агрессии, а нападающей стороной Италию… Лучше от выступления воздержаться.

Ни в коем случае не заостряйте выступления.

Можете выразить сожаление об отсутствии принятого Лигой наций определения агрессии и отметить, что, согласно нашему определению, агрессия имеется со стороны Италии, перешедшей своими войсками абиссинскую границу».

Но Политбюро в тот же день решило вопрос иначе:

«В случае постановки рекомендаций на голосование от голосования воздержаться, мотивируя отрицательным отношением к рекомендациям империалистического характера и нежеланием в то же время отрицательным вотумом мешать возможному мирному разрешению конфликта».

Экономические санкции против агрессора в Москве решили поддержать только «при условии применения их остальными членами Лиги».

А самые настоящие проблемы советскому руководству борьба за определение агрессии принесла в 1939 году, после начала советско-финской войны (см. «Обезьяний блицкриг»). О советском определении агрессии за пределами СССР вспомнили все и сразу. К примеру, финский делегат Эйно Рудольф Холсти, выступая на заседании Лиги наций в Женеве 11 декабря 1939 года, в качестве главного аргумента использовал цитаты из речей М. М. Литвинова, произнесенных с той же трибуны:

«Для защитников мира настала пора назвать вещи своими именами и агрессоров назвать агрессорами, независимо от того, как они замаскированы. Никакой международный принцип не оправдывает агрессии, военного вмешательства, вторжения в другую страну или нарушения международных соглашений».

Выступление имело поразительный эффект и способствовало введению Соединенными Штатами «морального эмбарго» против СССР. Словом, хотели как лучше, а получилось то, что получилось.

Евгений Жирнов