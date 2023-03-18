«Некоторые из этих отношений являются обязательными»

100 лет назад, 29 марта 1923 года, была утверждена особая инструкция Наркомата по иностранным делам РСФСР, которая стала результатом непростого поиска компромисса между острой потребностью восстановить полноценные отношения с зарубежными государствами, фактически сведенные на нет после революции, и насаждаемым Кремлем в стране и мире яростным неприятием и отрицанием всех западных ценностей и правил; однако о необходимости соблюдения новых требований приходилось регулярно напоминать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Одно и то же платье (та же прозодежда, что и фрак) может носиться на все без исключения приемы, и нет никакой надобности в нескольких платьях»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ «Одно и то же платье (та же прозодежда, что и фрак) может носиться на все без исключения приемы, и нет никакой надобности в нескольких платьях»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Из стихотворения «Неудавшаяся поездка» А. Лепова с критикой советской делегации на Генуэзской конференции, одетой в соответствии с буржуазным дипломатическим протоколом, газета «Известия», 14 апреля 1922 года.

Мне снилось...

Будто в Геную я избран делегатом

И, заручившися подробнейшим мандатом,

Что, дескать, полномочен представлять…

И все, как следует по чину,

У зеркала — остановился чинно

Фрак делегатский примерять.

Где фрак достал?

Об этом промолчу я,

Но знаю лишь наверняка,

Что он принадлежал буржую…

Фрак в самый раз — не шире и не уже…

С цилиндром дело вышло хуже.

Надень цилиндр — легко сказать.

Попробуй-ка его сыскать…

Я возвопил

И, выругавшись крепко,

Проснулся тяжело стеня.

А на гвозде висела кепка

И с укоризною глядела на меня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Для Востока,— писал А. А. Иоффе,— необходимо более радикальное проведение демократизма» (на иллюстрации — карикатура на А. А. Иоффе в журнале «Крокодил», 1922 год)

«Для Востока,— писал А. А. Иоффе,— необходимо более радикальное проведение демократизма» (на иллюстрации — карикатура на А. А. Иоффе в журнале «Крокодил», 1922 год)



Из письма чрезвычайного полномочного представителя РСФСР в Пекине А. А. Иоффе в Политбюро ЦК РКП(б), 22 июля 1922 года.

…Для Востока чрезвычайно важно, чтобы Советские Представители по всему своему поведению и даже внешнему виду вполне отличались от буржуазных дипломатов, потому что, думается мне, одно только то обстоятельство, что советские дипломаты, хотя бы по одежде, не отличаются от других, сразу же ставит их в глазах широких масс в лагерь «европейцев», что там является синонимом угнетателей. Однако полный отказ от всех требуемых международным обычаем форм вежливости как в вопросах общего поведения, так и в вопросе формы одежды невозможен прежде всего потому, что в дипломатическом обиходе несоблюдение какой-либо из подобных тонкостей всегда понимается тоже дипломатически, т. е., если, например, советский представитель не явится на банкет или явится не в положенной одежде, то это не будет понято как выражение демократичности его поведения, но как специальная демонстрация недовольства данным правительством в данный момент или же вообще пренебрежения к данному именно правительству; тем более что советские представители в Европе до сего всегда соблюдали все мелочи и неоднократно именно дипломатически использовали их.

Поэтому, если бы ЦЕКА согласился, что для Востока необходимо более радикальное проведение демократизма,— нужен был бы специальный декрет ВЦИК (или инструкция), подчеркивающий обязательность строжайшего демократизма для советских представителей и запрещающий последним употребление какой-либо иной формы одежды, кроме обыкновенного пиджачного костюма и простого головного убора (установленной войной формы для военных).

Из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) №36, 16 ноября 1922 года.

1) Вопросы НКИД…

е) Об этикете.

Поручить Наркоминделу выработать краткий более упрощенный советский этикет, в частности для приема послов, как восточных, так и западных, во всех случаях без обедов, завтраков, ужинов, и пр.

Поручить Наркоминделу после выработки этикета поместить разъяснительную статью в прессе…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Наши представители,— объяснял товарищам Д. Т. Флоринский (на фото — под номером 16),— должны держать себя независимо, с достоинством и подчиняться "этикету" лишь постольку, поскольку мы вынуждены к этому настоящим положением вещей»

Фото: РИА Новости «Наши представители,— объяснял товарищам Д. Т. Флоринский (на фото — под номером 16),— должны держать себя независимо, с достоинством и подчиняться "этикету" лишь постольку, поскольку мы вынуждены к этому настоящим положением вещей»

Фото: РИА Новости

Из «Краткой инструкции о соблюдении правил принятого в буржуазном обществе этикета», составленной заведующим протокольным отделом НКИД РСФСР Д. Т. Флоринским, 29 марта 1923 года.

Помимо прямой текущей работы Полномочным Представителям и дипсоставу представительств надлежит поддерживать отношения с членами Правительства, в частности Министерства Иностранных дел, с Дипкорпусом и представителями отдельных общественных группировок, имеющих влияние на политическую и экономическую жизнь страны. Некоторые из этих отношений являются обязательными (официальные отношения с Мининделом), другие же — желательными. Углубление первых и культивирование вторых должны благотворно отразиться на работе Представительства, способствуя безболезненному урегулированию отдельных частных случаев, а главное, служа целям правильной и своевременной информации о текущих событиях.

Необходимость поддержания контакта с дипломатическими, правительственными, общественными кругами обязывает к соблюдению известного принятого в этих кругах минимума этикета, без коего невозможно поддержание отношений и резкое отступление от коего может даже привести к нежелательным конфликтам ввиду того значения, которое придается в буржуазном обществе внешним условностям. Надлежит, однако, помнить, что, соблюдая необходимый минимум, ниже которого нельзя идти, не следует становиться рабом чуждого нам по духу этикета и что всякие изощрения со стороны Представителей Рабоче-Крестьянского правительства могут возыметь совершенно нежелательный эффект и дать повод кривотолкам. Наши представители должны держать себя независимо, с достоинством и подчиняться «этикету» лишь постольку, поскольку мы вынуждены к этому настоящим положением вещей. Должна быть ясно выражена тенденция, что, подчиняясь в известных случаях этикету, мы не придаем никакого значения всем этим церемониям и стараемся их упростить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Обставляя Представительство, следует избегать бросающихся в глаза предметов, золоченой мебели или утрированной в стиле "модерн", а приобретать удобную, но простую мебель» (на фото — полпред СССР в Стокгольме А. М. Коллонтай в гостиной полпредства)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Обставляя Представительство, следует избегать бросающихся в глаза предметов, золоченой мебели или утрированной в стиле "модерн", а приобретать удобную, но простую мебель» (на фото — полпред СССР в Стокгольме А. М. Коллонтай в гостиной полпредства)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Два основных правила должны неизменно проводиться в жизнь:

1. Основным правилом вежливости советского дипломата должна быть безукоризненная аккуратность в соблюдении времени: своевременно и без опоздания выезжать в указанное время на приемы, обеды, церемонии и т. д. Самая строгая пунктуальность в этом отношении совершенно необходима.

2. Хорошим тоном советского дипломата должна почитаться безусловная скромность в костюме, в обстановке в устраиваемых в Представительстве приемах и т. д. Какие бы то ни было проявления роскоши или экстравагантности создадут лишь сугубо отрицательное впечатление как среди рабочих масс, так и среди самих представителей буржуазного общества, которые не преминут этим воспользоваться и раздуть в ущерб интересам Рабоче-Крестьянского правительства. Однако не следует ударяться и в другую крайность, выезжая и принимая у себя, должно позаботиться, чтобы все было прилично.

(Например, давая завтрак или обед, не следует стремиться поразить иностранцев обилием блюд и вин, но нужно, чтобы скромно составленное меню было приготовлено так, чтобы его можно было есть).

Этот принцип скромности и благообразия следует проводить возможно полнее. Так, от сотрудников должно требовать, чтобы они были прилично и чисто одеты, но без франтовства. Недопустимы слишком видные туалеты дам, кутежи сотрудников в ресторанах и т. д. Обставляя Представительство, следует избегать бросающихся в глаза предметов, золоченой мебели или утрированной в стиле «модерн», а приобретать удобную, но простую мебель. Следует обращать внимание и на такие мелочи, как бланки, почтовая бумага, визитные карточки, меню и т. д., которые должны быть хорошего качества, но гладкие белые. Шрифт для бланков и карточек следует также выбирать самый простой <…>

IX. Приемы в Полномочных Представительствах РСФСР

Приемы можно разделить на три категории:

1. Небольшие интимные завтраки и обеды, которые особо рекомендуются, так как, не создавая шумихи, способствуют установлению добрых отношений и откровенному обмену мнений.

Приглашения делаются по телефону, путем частных писем или посылки пригласительных карточек.

2. Официальные обеды или завтраки для Правительства и Дипкорпуса, в которые посылаются официальные приглашения.

3. Приемы для Дипкорпуса и Правительства. Таковые приемы можно устраивать днем от 3 до 5 час. в день Октябрьской Революции, а в остальных случаях — вечером в 10 час. Завтрак или ужин сервируются «a la fourchette», причем все стулья убираются и приглашенные закусывают стоя…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «В соответствии с приказом Реввоенсовета Военные и Морские Агенты могут в официальных случаях появляться в форме» (на рисунке в журнале «Крокодил» — нарком по иностранным делам СССР Г. В. Чичерин, вместо фрака надевавший на официальные приемы военную форму, 1923 год)

«В соответствии с приказом Реввоенсовета Военные и Морские Агенты могут в официальных случаях появляться в форме» (на рисунке в журнале «Крокодил» — нарком по иностранным делам СССР Г. В. Чичерин, вместо фрака надевавший на официальные приемы военную форму, 1923 год)



X. Костюм

Днем во всех официальных случаях носится жакет. Воротничок крахмальный, галстук темный, ботинки черные.

Примечание I: фрак может быть надет днем лишь для вручения верительных грамот, если того безусловно требует обычай. Однако даже в этих случаях желательно заменять его жакетом. Возражений против цилиндра не имеется.

Примечание II: на траурные церемонии при жакете надевается непременно черный галстук.

Фрак и смокинг носят только вечером. Желательно по возможности поменять фрак на смокинг, как более простой одеждой (так в тексте.— «История»), и носить фрак, лишь когда это совершенно необходимо.

При фраке полагается белый галстук и белый пикейный жилет. Запонки пластроне должны быть простые (например, перламутровые) без каких-либо цветных камней. Ботинки или туфли черные, лучше лакированные.

При смокинге носится черный галстук. Жилет может быть черный или белый. Запонки и обувь те же, что и при фраке.

В соответствии с приказом Реввоенсовета Военные и Морские Агенты могут в официальных случаях появляться в форме…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Аккредитованные при иностранных правительствах представители Союза ССР в условиях не только своего личного, но и служебно-дипломатического обихода соблюдают ту простоту форм и экономию в расходах, какие соответствуют духу советского режима» (на фото — полпред СССР А. М. Коллонтай)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Аккредитованные при иностранных правительствах представители Союза ССР в условиях не только своего личного, но и служебно-дипломатического обихода соблюдают ту простоту форм и экономию в расходах, какие соответствуют духу советского режима» (на фото — полпред СССР А. М. Коллонтай)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из дополнения «Церемониал для жен дипсостава и визиты дамам» к «Краткой инструкции о соблюдении правил принятого в буржуазном обществе этикета», составленного заведующим протокольным отделом НКИД РСФСР Д. Т. Флоринским, 31 марта 1923 года.

…Женам Полпредов и дипсостава отнюдь не рекомендуется увлекаться светской жизнью, но ограничиваться лишь необходимыми выездами на официальные приемы.

Туалет жен советских дипломатов должен отличаться скромностью и простотой. Ношение драгоценностей и эгретов недопустимо. Для дневных визитов и посещения рекомендуется строгий «тайлер» (женский костюм с элементами мужского кроя.— «История»), а для обедов и вечерних приемов — декольтированное платье. Одно и то же платье (та же прозодежда (производственная одежда, спецовка.— «История»), что и фрак) может носиться на все без исключения приемы, и нет никакой надобности в нескольких платьях. При вечернем платье шляпа не носится.

Из постановления Президиума Центрального исполнительного комитета СССР «Руководящие указания Полномочным Представителям Союза ССР заграницей», 21 ноября 1924 года.

…Происшедшие за последний период признания Союза ССР со стороны целого ряда государств и предстоящие, несомненно, признания со стороны остальных государств вводят советскую дипломатию в круг нормальных связей с дипломатией капиталистических государств на основе обмена посольствами и пр.

Это важное и ценное завоевание, заключающее в себе, при правильном развитии, серьезные политические и экономические выгоды заинтересованных сторон, наталкивается, однако, или может натолкнуться в известных случаях на некоторые специфические затруднения, вытекающие из основного общественного и бытового различия между советским государством и всеми остальными…

Каждое советское посольство представляет свою республику, т. е. государство рабочих и крестьян, где царит особый жизненный уклад, определяемый общественно-моральными воззрениями трудящихся классов. В силу этих обстоятельств совершенно очевидно, что аккредитованные при иностранных правительствах представители Союза ССР в условиях не только своего личного, но и служебно-дипломатического обихода соблюдают ту простоту форм и экономию в расходах, какие соответствуют духу советского режима…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Постановление Политбюро,— сообщили полпреду Н. Н. Крестинскому (на фото — в центре, в очках),— было принято на основании заявления делегации КПГ о вопиющих излишествах на банкете»

Фото: ТАСС «Постановление Политбюро,— сообщили полпреду Н. Н. Крестинскому (на фото — в центре, в очках),— было принято на основании заявления делегации КПГ о вопиющих излишествах на банкете»

Фото: ТАСС

Из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) №71, 25 ноября 1926 года.

1. Вопросы НКИД…

В. О банкетах

а) Полпредам и торгпредам Германии, Латвии и Эстонии объявить строгий выговор за допущенные излишества и разгул в день 9-й годовщины, компрометирующие нашу Республику в глазах рабочих.

б) Поручить НК РКИ (Народному комиссариату рабоче-крестьянской инспекции.— «История») собрать исчерпывающий материал по этому делу и представить проект мер о жестком регламентировании расходов всех полпредств и торгпредств, исходя из необходимости сократить их в 2 раза.

в) Снять т. Боркусевича с работы в полпредстве в Риге.

г) Вопрос о тов. Боркусевиче… передать на рассмотрение ЦКК (Центральной контрольной комиссии ВКП(б).— «История»), предрешив снятие т. Боркусевича с работы за границей минимум на 3 года.

д) Поручить т. Рудзутаку (народный комиссар путей сообщения СССР.— «История») написать т. Емшанову (управляющий Китайско-Восточной железной дорогой.— «История») письмо в связи с организацией им бала с благотворительной целью, о котором сообщалось в газетах…

Из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) №75, 30 декабря 1926 года.

…6. Вопросы НКИД…

Б. О банкетах

а) Утвердить с поправками предложение НК РКИ (см. приложение №1), послав всем полпредам и торгпредам в качестве письма от ЦК ВКП(б).

б) Послать т. Крестинскому (полпред СССР в Германии, считавший необоснованным объявленный ему 25 ноября 1926 года строгий выговор.— «История») следующий ответ:

«Постановление Политбюро было принято на основании заявления делегации КПГ (Коммунистической партии Германии.— "История") о вопиющих излишествах на банкете. Если считаете нужным, Политбюро может потребовать от делегации КПГ формального подтверждения своих заявлений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «При устройстве банкетов и приемов должна соблюдаться максимальная скромность, как из соображений режима экономии, так и для поддержания престижа рабоче-крестьянской власти» (на фото — прием для иностранных дипломатов в Москве, 1945 год)

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ «При устройстве банкетов и приемов должна соблюдаться максимальная скромность, как из соображений режима экономии, так и для поддержания престижа рабоче-крестьянской власти» (на фото — прием для иностранных дипломатов в Москве, 1945 год)

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Из приложения №1 к протоколу заседания Политбюро ЦК ВКП(б) №75, 30 декабря 1926 года.

1. Разрешить устройство банкетов нашими полномочными представительствами раз в год — в Октябрьскую годовщину. Всякие банкеты в другие революционные праздники категорически воспретить.

Исключения могут быть допущены только с предварительного разрешения Наркоминдела.

2. При устройстве банкетов и приемов должна соблюдаться максимальная скромность, как из соображений режима экономии, так и для поддержания престижа рабоче-крестьянской власти. Приемы могут устраиваться только по деловым соображениям для создания и упрочения связи, имея в виду, что роскошь и излишества подрывают престиж Союза.

3. При рассылке приглашений высокопоставленным лицам из дипломатического корпуса из соответствующих министерств и буржуазных правительств должно быть строго проверено, не будут ли таковые игнорироваться со стороны этих лиц.

В случае сомнений воздерживаться от подобных приглашений.

4. Категорически воспретить устройство банкетов как торговыми представительствами, так и хозяйственными и кооперативными органами СССР за границей.

5. Принять к сведению заявление НК РКИ СССР о том, что Наркоминделом сокращены кредиты на представительство всем полпредам на 50%. Предложить Наркоминделу строго следить за выполнением сего и категорически воспретить всем полпредствам тратить суммы из каких бы то ни было других источников, в том числе из источников торгпредств.

6. При встречах и приемах с представителями буржуазных стран и отдельных хозяйственных организаций избегать подражания буржуазным посольствам, как-то: употребление особой одежды, смокинг, фрак, а также дорогой посуды, кроме тех случаев, когда это вызывается исключительной необходимостью.

7. Предложить Наркоминделу и всем другим командирующим за границу ведомствам дать своим представительствам и командируемым за границу работникам следующую директиву: каждое советское представительство является за границей органом государства рабочих и крестьян. В силу этого представители Союза ССР в условиях не только своего личного, но и служебно-дипломатического обихода обязаны соблюдать ту простоту форм, строжайшую экономию и бережливость в расходах, какая вытекает из существа пролетарского государства…

9. Виновные в нарушении настоящего письма будут подвергаться суровой ответственности.

Публикация Евгения Жирнова