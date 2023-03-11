«Иноземцов от всякого дурна оберегать»

325 лет назад, 3 марта 1698 года, Петр I подписал указ с подтверждением всех прежних льгот и привилегий, пожалованных предпринимателям и прочим «немцам» — иностранцам, живущим в России; однако в том же документе упоминались факты, абсолютно противоречившие бытующим до сих пор представлениям об идиллической жизни в московской Немецкой слободе; и даже это признание было лишь частью правды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Царь послал к ним ночью тысячу стрельцов, чтобы ограбить и разорить их»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Царь послал к ним ночью тысячу стрельцов, чтобы ограбить и разорить их»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Доходило до взаимных убийств»

«Много лет тому назад недостаток ли ремесленников в Московии, сношения ли с чужими народами (без коих они не могли управиться хорошо с своими делами) понудили Москвитян за большое из царской казны жалованье призывать к себе немцев, знавших разные ремесла»,— писал прибывший вместе с польским посольством в Москву в 1678 году чех Бернгард Таннер.

Изложил он и свою версию развития отношений новых жителей страны с русскими, которых он именовал схизматиками, а также появления в Москве особого поселения для иностранцев:

«Сначала немцы у схизматиков встретили радушный прием, но с течением времени, по несходству в нравах и особенно в вере, сделались ненавистны тем, кому прежде были приятны — дело иногда доходило до взаимных убийств.

Для спокойствия тех и других немцы были переселены… новый немецкий поселок москвитяне прозвали Наливками».

Но управляющий Московским архивом Министерства юстиции действительный статский советник профессор Д. В. Цветаев придерживался иной точки зрения. В конце XIX века профессор писал, что места компактного размещения иностранцев появились во время начавшейся в 1558 году Ливонской войны для взятых в Прибалтике, прежде всего в Нарве и Дерпте (ныне Тарту), пленников:

«Войска, за все время своих счастливых действий, точно вычерпывали немецкий элемент в Ливонии. Полон отводился внутрь России громадными партиями, иногда по тысячам; переводили по преимуществу молодых, красивых и знатнейших... Главные массы их селили в подмосковных предместьях, частию, как кажется, в Налейке или Наливках, других, несомненно, на Болвановке и всего больше на правом берегу Яузы, близ ее устья, где вскоре находим целое иноземное селение, "Немецкую Слободу"».

Иноземная слобода на Болвановке, как отмечал Д. В. Цветаев, просуществовала недолго в силу того, что туда селили в основном тех пленников-военных, которые затем согласились присоединиться к войскам Ивана Грозного и получили плату за службу в виде поместий за пределами Москвы:

«Люди военные, употребляемые в войнах с Татарами и получившие поместья, они не могли прикрепиться к Болвановке и основать здесь вполне прочную колонию».

А поселение Наливки прекратило свое существование, как пишет Д. В. Цветаев, прежде всего из-за своего местоположения:

«Самое старинное из подмосковных иноземских селений, Наливки… лежало на юг от Москвы, откуда всего чаще она подвергалась нападениям Татар и других врагов. При нашествии (в мае 1571 г.) Девлет-Гирея, когда погиб в пламени даже дом Английской компании на Варварке, Наливки, конечно, не устояли, и воскреснуть им в прежних размерах было после того невозможно».

Иноземцы предпочитали иную версию событий, которую записали прибывавшие в Москву иностранные дипломаты и путешественники. В труде Бернгарда Таннера, например, говорилось, что причиной исчезновения Наливок стало само их название:

«Это намекавшее на пьянство прозвание, употреблявшееся москвитянами, как брань и насмешка, обидно показалось немцам. Видя, что москвитяне в пьянстве грешнее их, раздраженные новопоселенцы выпросили у царя для поселения другое место и нашли нужным переселиться за полмили от города».

Не исключено, что приверженность московских немцев этой версии объяснялось тем, что несчастья, обрушившиеся на них в 1578 году, уже после переселения из Наливок на Яузу, были связаны именно со спиртным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Некоторые из этих людей спаслись, укрывшись на Английском подворье, где им дали укрытие, одежду и помощь, рискуя обратить на себя царский гнев»

«Некоторые из этих людей спаслись, укрывшись на Английском подворье, где им дали укрытие, одежду и помощь, рискуя обратить на себя царский гнев»



«Грабьте, но не избивайте!»

Содержать пленных испытывавшая вечные проблемы царская казна не могла, а потому был найден показавшийся удачным выход.

«Для содержания,— писал Д. В. Цветаев,— была разрешена им продажа вина, пива и других напитков, бывшая монополиею казны и не дозволенная природным Русским».

Торговля хлебным вином — водкой — приносила огромные доходы обосновавшимся в Немецкой слободе, на Дерптской и Нарвской улицах (по названию городов, откуда они были вывезены), бывшим ливонцам. Служивший в Москве французский офицер Жак Маржерет отмечал в своем описании русского государства:

«Эти Ливонцы получали доход преимущественно от права продавать хлебное вино, мед и другие напитки; при чем имели прибыли не по 10 на 100, а 100 на 100; кажется невероятным, тем не менее справедливо».

Сказочное обогащение немцев, совершенно несправедливое с точки зрения русских, вызывало у коренных московских жителей неизбывное раздражение, переходившее в ненависть из-за манеры поведения обитателей Немецкой слободы на Яузе, о котором Жак Маржерет сообщал:

«Забыв минувшее несчастие, потеряв отечество и имущество, сделавшись рабами, они, вместо смирения по причине таких бедствий, вели себя столь гордо, поступали столь высокомерно, одевались столь роскошно, что казались принцами и принцессами; женщины, посещая церкви, наряжались не иначе, как в бархат, атлас, камку».

Но царь Иван Грозный не обращал особого внимания на жалобы исконных подданных до тех пор, пока к ним в 1578 году не присоединилось высшее духовенство. Митрополит Московский и всея Руси Антоний «печаловался Ивану Васильевичу» о том, что немцы делают его армию небоеспособной, ведь промотавшие все деньги в Немецкой слободе русские воины не могут покупать и содержать лошадей, а также, по обычаям того времени, сами обеспечивать себя оружием.

К тому моменту удачи русского воинства в Ливонской войне остались в прошлом, а немалое число взятых на царскую службу иноземцев переметнулось на сторону врага. Так что самодержец решил примерно наказать московских немцев. Приехавший в ноябре 1578 года в Москву и оказавшийся в центре событий голландец Иоанн Бох вспоминал:

«Меня на дрогах отвезли к другу, одному любекскому бюргеру, который вместе с жителями Нарвы был несколько лет назад переселен из Ливонии в колонию, которую уступил им для проживания Иван Васильевич, князь этого народа… После завтрака мы наслаждались таким душевным согласием, как вдруг Нарвская и Дерптская слобода (так называют тот городской квартал, который был отдан для проживания бюргерам того и другого города) была захвачена огромной толпой вооруженных людей. Князь Васильевич ехал посредине вместе с двумя своими сыновьями и другими вельможами.

Все были одеты в черное, что я счел дурным знаком; как и оказалось впоследствии.

Ибо все эти вооруженные люди напали на эти колонии, врывались в дома с целью грабежа, отнимали силой и расхищали все, что им попадалось под руку, срывали и отбирали у несчастных бюргеров обоего пола одежды, не оставив в домах никакой утвари. Горько было видеть, как столь много людей, старцев и юношей, зрелых и незрелых, бегали повсюду голышом, в чем мать родила, ища, где бы укрыться, чтобы защитить себя как от лютого мороза, который там невыносим, так и от оскорблений грабителей, которые свирепствовали против невинных с величайшей жестокостью, словно срывали одежды с уже голых. Ибо, хотя глашатай объявил по указу князя следующее: "Грабьте, но не избивайте!", они очень многих, в том числе меня, подвергли многочисленным и лютым побоям, так что разбили мне кулаками все лицо, исполосовали многочисленными ударами палок и так покрыли ранами и синяками, что меня с трудом можно было узнать».

К царским опричникам, как писал Иоанн Бох, вскоре присоединились московские жители:

«Весь народ сбежался для грабежа… и они хуже всяких варваров всю ночь подвергали нас жестоким побоям и различным издевательствам».

Однако, в точном соответствии с царским приказом, убитых в ходе этого налета не было. Мало того, все права немцев были сохранены.

«Потерпевшие,— отмечал Д. В. Цветаев,— винили в своем несчастии одних Русских, которые-де возненавидели их за богатства, собранные честным трудом, и неправо оклеветали их пред государем. Иван Васильевич оставил затем все по-прежнему; не отнятая привилегия на продажу напитков скоро вознаградила понесенные убытки».

Вот только довольно быстро (русские историки относили это событие к 1580 году) царь Иван Васильевич вновь решил тем же способом изъять сверхдоходы у жителей Немецкой слободы. Английский дипломат и купец Джером Горсей, агент Московской английской компании писал:

«Царь разгневался на приведенных из Нарвы и Дерпта голландских или ливонских купцов и дворян высокого происхождения, которых он расселил с семьями под Москвой и дал свободу вероисповедания, позволил открыть свою церковь. Он послал к ним ночью тысячу стрельцов, чтобы ограбить и разорить их; с них сорвали одежды, варварски обесчестили всех женщин, молодых и старых, угнали с собой наиболее юных и красивых дев на удовлетворение своих преступных похотей. Некоторые из этих людей спаслись, укрывшись на Английском подворье, где им дали укрытие, одежду и помощь, рискуя обратить на себя царский гнев».

Но затем все опять вернулось на круги своя. А после смерти Ивана Грозного перед обитателями Немецкой слободы, в первую очередь перед торговцами, открылись заманчивые перспективы обогащения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Если будете все это выполнять, то я вас пожалую таким великим жалованьем, что и в иных государствах славно будет»

«Если будете все это выполнять, то я вас пожалую таким великим жалованьем, что и в иных государствах славно будет»



«Кошельки ваши наполним деньгами»

Ставший в 1587 году фактическим правителем страны боярин Борис Годунов негласно покровительствовал жителям Немецкой слободы. А после своего воцарения предоставил им невиданные прежде льготы и привилегии. Состоявший на русской службе немецкий ландскнехт Конрад Буссов вспоминал:

«Тем немецким купцам, которые… были взяты в плен и приведены в Москву за несколько лет до этого из лифляндских городов — Дерпта, Нарвы, Феллина и других,— Борис предоставил свободу путешествовать и заниматься своим делом как внутри страны, так и за ее пределами, где и как они захотят. Он приказал, кроме того, ссудить их деньгами из царской казны, кому дал триста, кому четыреста рублей в пользование без процентов и ренты до тех пор, пока он не потребует их обратно, каковые деньги до настоящего времени с них не востребовали, и они их не возвращали».

Но огромная по тем временам финансовая помощь обставлялась условиями:

«Однако все же с каждого купца бралась присяга, что он не сбежит и без особого на то разрешения царя никого не увезет с собой из страны, а также никогда не отзовется о царе плохо, а наоборот, будет перед всеми восхвалять и прославлять его и т. д.».

Кроме функции пиар-агентов царя купцов обязали собирать информацию о странах, где они побывают, и передавать ее русским властям. И видимо, в качестве компенсации за дополнительные труды некоторым видным купцам из Немецкой слободы в феврале 1599 года было предоставлено право беспошлинной торговли.

Царь Борис заботился и об увеличении числа нужных ему иноземцев в Москве. Сохранилась его речь, произнесенная 13 декабря 1601 года во время приема «вытесненных из Ливонии» пророссийских дворян и купцов, в которой говорилось:

«Очень скорбим, что вы изгнаны своими и лишились всех животов; но не печальтесь: Мы втрое возвратим вам то, что вы там потеряли. Вас, дворяне, сделаю князьями; вас, меньших людей, боярами; слуги ваши будут у нас людьми свободными; мы дадим вам землю, людей и слуг, будем водить вас в шелку и золоте, кошельки ваши наполним деньгами; мы не будем вам царем и господином, но отцом, вы будете нашими детьми, и никто, кроме нас самих, не будет над вами начальствовать, я сам буду судить и разбирать ваши споры; оставляем вас в вашей вере и богослужении, вы свободны в них, как в вашем отечестве.

Но вы должны поклясться по своей вере, что будете служить нам и сыну нашему верою и правдою, не измените и не убежите ни к какому иному господину, ни к Туркам или Татарам, ни к Персиянам, ни к польскому или шведскому королю.

Сведаете против нас какой умысел, должны объявить нам о нем; не будете посягать на нашу жизнь ни чародейством, ни ядами. Если будете все это выполнять, то я вас пожалую таким великим жалованьем, что и в иных государствах славно будет».

Право быть судимыми исключительно царем, без участия в разбирательстве дел мздоимцев-чиновников, в те времена считалось исключительно ценной привилегией. Особенно со всеми привилегиями, пожалованными прежде. И историки отмечали, что благосостояние слободчан в тот период еще более возросло.

Но, как известно, ничто хорошее не длится вечно. В 1605 году Борис Годунов умер, и реакцией жителей Москвы, по-прежнему ненавидевших безмерно обласканных царем иноземцев, стало разграбление их имущества. Первыми, как писал Д. В. Цветаев, пострадали жившие в городе, а не в Немецкой слободе врачи:

«По смерти Годунова дома докторов были разграблены, причем лишились имущества совершенно посторонние люди, которые привезли его из загородных местечек и спрятали в докторских домах, надеясь тем лучше спасти его».

Через год, после убийства Лжедмитрия I, также покровительствовавшего купцам-иноземцам, грабеж повторился:

«При свержении Самозванца доставалось одним тем иноземцам, которые жили в Москве: кроме стражников, в числе убитых были студенты, немецкие ювелиры и аугсбургские купцы, имевшие много денег и всякого добра.

Слобода же считалась тогда настолько безопасной, что многие бросились было в нее, чтобы укрыться от свирепевшего народа».

Но, как констатировал Д. В. Цветаев, в Смутное время Немецкая слобода не устояла:

«Больше всего пострадала она от войск Самозванца II. В один из своих приступов (около 1 сент. 1610 г.) к Москве, сделанном с юго-востока, они пожгли и пограбили Слободу; затем покончили с ней Поляки, Литовцы и другие… Жители Слободы рассеялись, бежали, кто куда мог: часть держалась легального правительства, часть, вместе с пастором Бером, предалась второму Самозванцу, другие поступили в польские войска, многие из купцов убрались в Вологду, Архангельск, за границу. Даже во всю первую половину царствования Михаила Феодоровича на месте Слободы и в ее окрестностях виднелись одни пустыри, поля и огороды».

Проблема с совместным проживанием русских и вернувшихся после Смуты в Москву иноземцев никуда не исчезла и со временем только обострялась. Особенно из-за того, что власти, как и прежде, хотели привлечь на царскую службу иностранных военных специалистов и мастеровых разных профессий. Острая нужда была и в понимающих тонкости торговли с зарубежными странами предпринимателях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Приезжати ему в тое Немецкую слободу почасту, и по улицам, и по переулкам поставить караулы»

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images «Приезжати ему в тое Немецкую слободу почасту, и по улицам, и по переулкам поставить караулы»

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

«Из слободы в город ездить страшно»

Чтобы защитить иноземцев от случавшихся вражеских нападений на Москву, им разрешили селиться в черте города. И вскоре в стольном граде стали образовываться места компактного проживания «немцев» из разных народов. А их активное желание обогатиться, прикладываемые для этого усилия и использование подтвержденного им права беспошлинной торговли вновь подняли волну недовольства русских москвичей.

К примеру, поданную в 1638 году челобитную об ущербе, наносимом иноземными торговцами, подписали несколько сотен русских купцов. А когда эта и следующие жалобы ни к чему не привели, московские торговые люди, по опыту 60-летней давности, обратились за помощью к духовенству. В результате был составлен документ, в котором говорилось:

«Немцы Русских людей у себя во дворах держат, и всякое осквернение Русским людям от тех Немцев бывает; не дождавшись государева указа, покупают они дворы в их приходах вновь, вдовые Немки держат у себя в домах всякие корчмы, и многие прихожане хотят свои дворы продавать Немцам, потому что немцы покупают дворы и дворовые места дорогою ценой, пред Русскими людьми вдвое и больше, и от этих немцев приходы их пустеют».

Способ снова сработал, и 4 марта 1643 года появилось царское повеление, запрещавшее появление новых поселений иноземцев:

«В Китае и Белом городе и за городом в слободах Немцам и Немкам вдовам не покупать и не брать в заклад дворов и дворовых мест у Русских людей».

А девять лет спустя власти решили возродить Немецкую слободу и переселить туда иноземцев. Царский указ от 4 октября 1652 года гласил:

«По указу Великого государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Руссии (так в тексте.— "История")… строили новую иноземскую слободу за Покровскими воротами, за Земляным городом, подле Яузы реки, где были наперед сего Немецкие дворы при прежних Великих Государях до Московского разоренья, и роздали в той Немецкой слободе под дворы земли».

Каждому иноземцу был отмерен участок в соответствии с его положением в России.

«Лет чрез десять по своем основании,— писал Д. В. Цветаев,— Слобода производила впечатление довольно значительного, хотя еще и простого подгороднего селения».

Но картина, как признавал профессор, очень быстро менялась:

«Дома были деревянные, но западноевропейской архитектуры, и обрамлены садами и палисадниками; улицы прямые, широкие.

Если "Немецкая Слобода" времен Годунова казалась "немецким городком", то "Ново-Иноземская Слобода" по внешнему виду и внутреннему своему складу стала представляться уже "немецким городом"».

Однако нравы населения слободы имели не самые привлекательные особенности:

«Извлечь побольше выгод, занять попочетнее положение, пороскошнее принарядиться, блеснуть пред другими своею силою, властью, значением — вот те существенные интересы, которыми руководился, жил и дышал этот люд… И так как число лиц, которые могли бы опираться на свои несомненные достоинства, было весьма незначительно, то, чтобы осуществить свои личные цели, иноземцы не были разборчивы в средствах. Происхождение, воспитание, взгляды, занятия в этом отношении мало могли доставлять им сдержки».

Ежедневные ссоры и драки по поводу и без такового, как и постоянные судебные разбирательства между жителями слободы, стали вполне обыденным делом. Склоки и доносы друг на друга считались нормой. А расслоение по уровню достатка и обилие малоимущих иноземцев-военных в Немецкой слободе приводило к росту воровства и грабежей. Вместе или порознь с иноземными служилыми людьми действовали и российские криминальные элементы.

Уже к концу 1657 года обстановка в околомосковском «немецком городе» стала невыносимой.

И в январе 1658-го его знатные обитатели пожаловались царю, о чем много позднее в царском указе 1698 года рассказывалось:

«…били челом… Голландцы и Амбургцы торговые иноземцы, которые живут в Новонемецкой слободе, что де у них учало быть в слободе от служилых иноземцов и от всяких прихожих людей воровство большое, людей их грабят и побивают до смерти, и из слободы в город рано и из города поздно ездить страшно, и Московским и их торговым людям для расплаты в товарных деньгах ходить к ним опасно, и чтоб Великий Государь пожаловал, велел их от таких людей оберечь».

Царь Алексей Михайлович, пусть и не сразу, распорядился навести порядок в Немецкой слободе:

«По указу Великого Государя… велено ту Немецкую слободу ведать, Голландцов и Амбургцов торговых иноземцов от всякого дурна оберегать Стольнику Василью Безобразову… приезжати ему в тое Немецкую слободу почасту, и по улицам, и по переулкам поставить караулы».

И лишь после этого в слободе — хотя бы внешне — появилась чинность европейского города. Чех Бернгард Таннер, попав вместе с польским посольством в Москву в 1678 году, не скрывал своего восхищения увиденным в Немецкой слободе порядком и красивыми домами:

«При каждом доме есть хорошо содержимый сад, засаженный латуком и цветами, хотя это и дает повод москвитянам смеяться.

Был я раз у немцев, с коими очень подружился, в гостях и, когда пообедали они и мы, стал есть латук; стоявшие вокруг москвитяне в удивлении и с неудовольствием стали нас уговаривать — не есть, дабы не уподобиться травоядным скотам».

Полного расцвета Немецкая слобода достигла в петровские времена, когда стала предметом особых забот царя-реформатора. 3 марта 1698 года он подписал обширный указ с подтверждением всех прежних пожалованных его предшественниками льгот. Но даже Петр I, упомянувший в том же указе историю 1657–1658 годов как образец для подражания, не смог сделать слободу абсолютно безопасным местом. Так, например, секретарь посольства Священной Римской империи в России Иоганн Корб 24 июня 1698 года записал в дневнике:

«Два Москвича, которые не так давно зверски убили своего господина, некоего Немецкого Подполковника, с целью ограбления его имущества, были повешены неподалеку от Немецкой слободы на большой дороге».

Благодаря особому отношению царя Петра Алексеевича к Немецкой слободе она мало-помалу перестала быть немецкой. Самодержец любил проводить там время, и царедворцы начали обзаводиться там землями и особняками, чтобы быть поближе к царской особе. С разрастанием Москвы слобода стала частью столицы, а после наполеоновского нашествия 1812 года и сопровождавших его грабежей и пожаров Немецкая слобода, по сути, перестала существовать.

Отчасти ее можно считать предшественницей нынешних закрытых элитных поселков. А ее историю — подтверждением того, что жить в России и быть свободным от России не удавалось еще никому.

Евгений Жирнов