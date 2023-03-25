«Недостаток этот достиг чрезвычайных размеров»

215 лет назад, 21 апреля 1808 года, император Александр I утвердил предложенные министром внутренних дел князем А. Б. Куракиным способы решения главной проблемы страдавшей от острого недостатка врачей военной медицины, включая усиленный набор специалистов в ближнем и дальнем зарубежье; в конце того же 1808 года были подведены весьма любопытные первые итоги мероприятия, а десять лет спустя — окончательные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «При множестве полков и даже при целых войсках вовсе не было врачебной помощи»

«При множестве полков и даже при целых войсках вовсе не было врачебной помощи»



Из письма главнокомандующего Дунайской (Молдавской) армией генерала от кавалерии И. И. Михельсона в Медицинскую экспедицию Министерства военных сухопутных сил, 20 апреля 1806 года.

…При множестве ныне больных в полках крайний настоит в медицинских чинах недостаток; хотя в некоторых числится и полное оных по положению число, но они то сами больные, то при больных остались в разных местах, то не прибыли из тех мест, откуда определены, между тем наличные в присмотре и пользовании больных не успевают…

Из труда «Столетие Военного министерства. 1802–1902», 1902 год.

…Врачей не полагалось и не было во всех 14 иррегулярных войсках (за исключением ставропольского калмыцкого, в котором служил один лекарь), в 17 полках, в 56 артиллерийских гарнизонах и крепостях, 58 крепостных инженерных командах и громадном числе других отдельных команд, а также в 34 госпиталях и лазаретах (в последних, вероятно, служили прикомандированные врачи…).

Итак, при множестве полков и даже при целых войсках вовсе не было врачебной помощи. Число войск быстро увеличивалось (в 1803 году в русской армии насчитывалось 448 776 человек, в 1808-м — 705 381.— «История»), а врачей недоставало. Этот постоянный недостаток стал особенно чувствительным в 1807 году, во время войны с Францией, а в 1808 году, когда Россия вела войну с несколькими государствами сразу и в южных ее областях свирепствовала чума, недостаток этот достиг чрезвычайных размеров. По сведениям, составленным для первого выпуска медицинских списков, в военном ведомстве состояло только 768 врачей. Случалось, что с ними делались обмороки от утомления…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Недостаток врачей усугублялся тем, что многие из них погибали от болезней и на полях сражений»

«Недостаток врачей усугублялся тем, что многие из них погибали от болезней и на полях сражений»



Из утвержденного императором Александром I доклада министра внутренних дел действительного тайного советника князя А. Б. Куракина, 21 апреля 1808 года.

Известно, что Медико-Хирургическая Академия есть главное в Империи место, Врачей приготовляющее…

В 1807 году крайний недостаток в сухопутной армии Медицинских чинов заставил вновь сделать учащимся в Академии преждевременный экзамен. И 62 студента 4 класса выпущены в армию Кандидатами и распределены прямо по полкам в должность Лекарей.

Наконец, в нынешнем году надобность в Медицинских чинах для армии и флота так увеличилась, что 64 студента только в Августе месяце прошлого 1807 года из 3 в 4 класс переведенные, выпущены в Феврале сего года по экзамену Кандидатами Хирургии и распределены к местам большею частию в качестве лекарей.

При воззрении на таковое неудобство, проистекающее от преждевременного выпуска воспитанников Медико-Хирургической Академии в службу, сверх ощутительного расстройства порядка учебных курсов, представляется особенно еще и то обстоятельство, более всего уважения заслуживающее, что оные воспитанники вступают в отправление лекарской должности без надлежащего усовершенствования, и потому не только малополезны, но нередко и вредны могут быть.

К отвращению чего я не нахожу другого средства, как выпуск воспитанников из Медико-Хирургической Академии, куда бы то ни было, прекратить до тех пор, пока за последним нынешнего года выпуском, оставшиеся в высших классах не пройдут всех предметов теоретического и практического учения…

Из сего сам по себе рождается вопрос: откуда их в таком случае заимствовать.

Для избежания такового затруднения имею счастье всеподданнейше представить на благоусмотрение Вашего Императорского Величества следующие способы:

I. Пригласить вольнопрактикующих ныне Врачей в службу на штатные места, и тем, кои согласятся определиться в часть военную, и условие сделано с ними будет на три года, положить единовременно при вступлении в службу годовой оклад не в зачет.

II. Чрез Министров Российских, при иностранных Дворах обретающихся (российских послов.— «История»), вызвать по прежним примерам Врачей из чужих краев на основании правил, у сего прилагаемых…

С нынешнего времени постановить непреложным правилом:

1. Чтобы каждый Медицинский чиновник, определенный из воспитанников Академии в военные ведомства, непременно прослужил там шесть лет, не считая времени, проведенного им в звании Кандидата на практике в госпитали…

2. Чтобы выходящие воспитанники из Академии прямо в гражданскую службу, или не прослужившие на вышеупомянутом положении шести лет по военным частям, и обращаемые из оных, не могли выйти в отставку первые прежде десяти, а последние прежде восьми лет, включая в то число и службу по военному ведомству…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Весьма вероятно, что Врачи сих 2-х классов имеют уже дипломы на Докторское достоинство»

«Весьма вероятно, что Врачи сих 2-х классов имеют уже дипломы на Докторское достоинство»



Из прилагавшихся к докладу князя А. Б. Куракина «Правил, на каком основании поручается Российским Министрам вызов Иностранных врачей на службу Его Императорского Величества».

1. Вызываемые Врачи, кроме достаточных познаний в своей науке, должны быть доброй нравственности…

2. На сем основании можно разделить Врачей на три класса:

Первый класс будет включать в себя таких, которые, обнимая всю Врачебную науку, были бы способны к занятию важнейших Медицинских должностей по воинской и гражданской части. Они должны быть испытаны в Анатомии, Физиологии, Патологии и Терапии, Материи Медике, Естественной Истории, Физике, Химии; главнейше же требуются от них практические и теоретические сведения в Хирургических операциях и повивании; равным образом они должны быть сведущи в Судебной Медицине и Медицинской Полиции…

Сверх того, требуется от них достаточное знание Латинского языка, который везде почитается ученым языком.

Второй класс заключает в себя тех Врачей, которые, не имея надлежащих познаний в практической Хирургии, отличаются в прочем основательным знанием других частей врачебной науки…

Примечание. Весьма вероятно, что Врачи сих 2-х классов имеют уже дипломы на Докторское достоинство; если же бы встретился случай, что искусный Врач по какому-либо обстоятельству не получил еще диплома от университета, доверия заслуживающего, как то: Венского, Гёттингенского, Эрлангенского и Вирцбургского, то сие отнюдь не заграждает ему пути быть принятому во второй класс; и потом, ежели он пожелает торжественно защищать в Санктпетербурге (так в тексте.— «История») сочиненную им на Латинском языке диссертацию, то в таком случае может получить от Медицинского Совета диплом и права Доктора Российской Империи.

Третий класс состоит из Врачей, которым хоть и не достают некоторые сведения и опытность, при всем том однако под руководством старших Врачей и Хирургов могут быть полезны… По приезде их сюда, помещать на время в Медико-Хирургическую Академию, пока не приобретут дополнительных знаний, чтоб можно было потом определить их в настоящую службу. А как они требуют еще образования, то и должны иметь от роду не свыше 25 лет…

(Согласившимся приехать врачам обещали значительные суммы на переезд и огромное для того времени жалование: русский старший лекарь 2-го класса получал 600 руб. в год, иностранный врач 2-го класса — 800–1000. Для сравнения: мясо первого сорта в среднем стоило 25 коп. за кг. Жалование иноземцам увеличивалось на 25% после трех лет службы. Кроме того, им полагались повышение в чинах и прочие льготы и привилегии.— «История».)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Президент Императорской Медико-Хирургической Академии Действительный Статский Советник Виллие (на гравюре) вошел ко мне с представлением»

«Президент Императорской Медико-Хирургической Академии Действительный Статский Советник Виллие (на гравюре) вошел ко мне с представлением»



Из утвержденного императором Александром I доклада министра внутренних дел действительного тайного советника князя А. Б. Куракина, 15 декабря 1808 года.

…Приглашено уже ко вступлению в Российскую службу Медицинских чиновников: в Вене 121, в Кёнигсберге 7, в Дрездене 33 и в Париже 1, итого 162; из них прибыло в С. Петербург 133, из числа коих, сколь ни строго производятся экзамены, удостоено и определено однако в действительную службу 56.

Из достальных же, найденных по экзаменам не способными к определению в службу, 16 возвратилось в их отечество, а 31 определены в Императорскую Медико-Хирургическую Академию для усовершенствования.

…Относился я к Министрам нашим, при иностранных Дворах обретающимся, чтобы они 3 класса врачей сюда не присылали, а избирали наиболее таких, кои приобрели репутацию в своем отечестве и подходили бы как можно ближе к 1 и 2 классу принимаемых в нашу службу врачей.

Что же касается до определенных уже в Академию для усовершенствования иностранных врачей, то они помещены в зданиях на Аптекарском острове, снабжены всем нужным к первоначальному обзаведению, и я предложил Императорской Медико-Хирургической Академии избрать из Профессоров и Адъюнктов оной, знающих немецкий язык, и начать для них преподавание лекций…

Между тем Президент Императорской Медико-Хирургической Академии Действительный Статский Советник Виллие вошел ко мне с представлением, что сих иностранных врачей гораздо полезней было бы обратить для усовершенствования в Дерптский Университет, где преподаются лекции на немецком языке.

Находя с моей стороны предложение сие полезнейшим… я сносился по сему предмету с Г. Министром Народного Просвещения и Попечителем Дерптского Университета, и получил отзыв их, что предположение сие удобно выполнено быть может… И что определенною на содержание их суммою на каждого 402 руб. 92,5 коп., хотя в прочем не совсем достаточною по тамошней дороговизне, они надеются однако же изворотиться…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Стараться удержать в военной службе тех врачей, кои ныне в оной находятся и впредь находиться будут»

«Стараться удержать в военной службе тех врачей, кои ныне в оной находятся и впредь находиться будут»



Из рапорта главного военно-медицинского инспектора действительного статского советника Я. В. Виллие военному министру генералу от инфантерии П. П. Коновницыну, 13 июля 1818 года.

…Неоднократный опыт доказал, что вызовы врачей из чужих краев никакой почти пользы не приносили,— ибо когда кондиции (условия соглашения.— «История») были выгодны для казны, тогда или никто из иностранцев не вступал в российскую службу, или же вступали самые незнающие; когда же кондиции были выгодны для врачей, как то в 1808 и последовавших годах, то хотя и получили сведущих врачей, но и сии, в соразмерности издержек на них употребленных, слишком мало принесли военному ведомству пользы…

Кроме ущерба, казною претерпеваемого на выписку, жалование и пенсионы сим людям, не менее уважительно для правительства то обстоятельство, что русские врачи, сравнивая выгоды, предоставляемые иностранцам, с теми, какими они сами пользуются, и истинную пользу ими Отечеству приносимую с бесполезностью не знающего языка, хотя в прочем искусного иностранца, чувствуют себя униженными, теряют бодрость, нужную для перенесения многотрудной военно-медицинской службы, и потому при первой возможности оставляют оную…

Поелику же необходимо умножить число врачей в России, а особенно пополнить армию хорошими врачами, то, по мнению моему, нужно:

1) Стараться удержать в военной службе тех врачей, кои ныне в оной находятся и впредь находиться будут.

2) Усилить способы к умножению противу нынешнего числа обучающихся врачебной науке…

Должно в каждом из российских университетов при медицинских факультетах содержать от казны, собственно для изучения врачебных наук, достаточное число студентов…

Публикация Евгения Жирнова