МОК нащупывает допускную способность

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что головная спортивная структура выступает против «тотальной изоляции» российских спортсменов, несмотря на то что столкнулась с серьезным давлением со стороны целого ряда стран. Правда, и сценария с полной отменой этой изоляции господин Бах пока не допускает, настаивая на том, что возобновить участие в соревнованиях могут только те отечественные спортсмены, которые отказались от «активной поддержки» специальной военной операции на Украине. Правда, до сих пор не очень понятно, в чем должен заключаться такой отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своем выступлении на Рурском политическом форуме Томас Бах подтвердил, что МОК по-прежнему настроен против «тотальной изоляции» российских спортсменов

Фото: Jana Rodenbusch, Reuters В своем выступлении на Рурском политическом форуме Томас Бах подтвердил, что МОК по-прежнему настроен против «тотальной изоляции» российских спортсменов

Фото: Jana Rodenbusch, Reuters

Одним из самых резонансных событий в мире спорта на этой неделе стало выступление на Рурском политическом форуме, который состоялся в немецком городе Эссене, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Дело в том, что центральной его темой стала, естественно, проблема, связанная с российскими и белорусскими спортсменами. Подавляющее большинство входящих в МОК федераций в прошлом году отстранили их от участия в своих соревнованиях вскоре после начала специальной военной операции России на Украине и появления «изоляционных» рекомендаций головной структуры. Впрочем, та в январе довольно радикально скорректировала их.

Новые рекомендации предполагают обеспечение допуска отечественных спортсменов в нейтральном статусе и предоставление им возможности квалифицироваться на Олимпиаду в Париже 2024 года при соблюдении «жестких условий».

Ответственность за допуск организация возложила как раз на федерации, многие из которых, в свою очередь, отмечали, что ждут дальнейших разъяснений от МОК.

В настоящий момент лишь две федерации, весной 2022 года последовавшие санкционному тренду, отменили отстранение России. Первой еще минувшей осенью это сделала Международная ассоциация бокса (IBA), лишенная, правда, признания МОК и давно с ним конфликтующая, второй, уже совсем недавно,— Международная федерация фехтования (FIE). При этом обе сразу же столкнулись с трудностями. О бойкоте проводимых IBA мужского и женского чемпионатов мира объявили около десятка национальных федераций. В фехтовании Германия, Швеция и Финляндия отказались проводить значащиеся в календаре соревнования различного уровня, на которых ожидалось появление россиян. Большая часть совершивших демарши государств входит в список 34 стран, в феврале призывавших МОК заблокировать России дорогу на парижскую Олимпиаду.

На эссенском форуме Томас Бах попробовал разъяснения предоставить. Но четкой картины все равно не сложилось.

Господин Бах, которому перед выступлением пришлось посмотреть на манифестацию тех, кому не нравится идея допуска России, возле здания филармонии, где состоялось мероприятие (в ней приняли участие, по данным местных СМИ, около 200 человек), все-таки подтвердил, что МОК, руководствуясь «ответственностью за соблюдение прав человека» и несмотря на давление, по-прежнему настроен против «тотальной изоляции» российских спортсменов. Он добавил, что спорт не должен становиться «политическим инструментом». Более того, Томас Бах прямо заявил, что не разделяет точку зрения президента Украины Владимира Зеленского и главы украинского Национального олимпийского комитета Вадима Гутцайта, настаивающих на том, что российской сборной не должно быть в Париже.

Но при этом возникло ощущение, что «частичную» изоляцию Томас Бах считает неизбежной.

По крайней мере он повторил, что «любой, кто поддерживает войну», не может быть допущен на соревнования. А пытаясь расшифровать суть поддержки, господин Бах привел в пример демонстрацию буквы Z, «посты» (видимо, в соцсетях) и «многое другое кроме этого».

Что подразумевается под «многим другим», осталось тайной. Но, возможно, ненадолго. Томас Бах уточнил, что более конкретные «указания» по поводу критериев допуска МОК сформулирует на своем ближайшем исполкоме. Он пройдет с 28 по 30 марта.

Алексей Доспехов