МОК предъявил права человека

Международный олимпийский комитет (МОК) довольно остро отреагировал на призывы стран Запада отказаться от идеи допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Играх-2024 в Париже. Соответствующее заявление, поддержанное руководством 34 стран, в понедельник вечером обнародовало Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании. Ранее такую же по смыслу резолюцию принял Европарламент. В ответ в МОК заявили, что резолюция Европейского парламента противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр и Олимпийской хартии, а позиция правительств не учитывает мнение ООН о недопустимости дискриминации по национальному признаку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент МОК Томас Бах считает, что не правительствам решать, кто должен участвовать в Олимпиаде

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Президент МОК Томас Бах считает, что не правительствам решать, кто должен участвовать в Олимпиаде

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет довольно остро отреагировал на появившиеся в последние дни заявления, смысл которых сводится к тому, что МОК не должен допускать к участию в Играх-2024 в Париже российских и белорусских спортсменов. Так, в минувшую субботу Европарламент принял резолюцию, осуждающую стремление МОК найти вариант допустить российских и белорусских спортсменов к Играм, и призвал правительства стран ЕС и международное сообщество оказать давление на МОК, чтобы этого не случилось. А в понедельник Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании распространило официальное совместное заявление, поддержанное руководством сразу 34 стран (помимо Великобритании это все 28 стран ЕС, а также США, Новая Зеландия, Канада, Южная Корея и Япония), в котором выражается несогласие с действиями МОК по российскому вопросу.

В заявлении отмечается, что на данный момент нет ясности в том, что понимать под «нейтральным статусом», а МОК предлагается проработать этот вопрос, поскольку «российская и белорусская политика и спорт тесно связаны».

В заявлении также отмечается, что «есть большие сомнения относительно того, насколько реально вообще выступление российских и белорусских атлетов при условии предлагаемого МОК варианта», поскольку «они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами», а кроме того, «вызывают беспокойство и прочные связи между российскими спортсменами и российской армией».

При этом утверждается, что страны, подписавшие обращение, не поддерживают дискриминацию по национальному признаку, однако пока МОК не разработает устраивающую их модель нейтрального статуса, они будут выступать против допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду. Какие именно варианты нейтральности могли бы устроить авторов заявления, не уточняется.

Но ранее высказывались идеи, согласно которым на Играх могли бы выступать, например, только те российские спортсмены, которые покинули страну или публично высказались против позиции российских властей по событиям на Украине.

Заявление западных государств не стало сюрпризом. Его ключевые аспекты были проработаны еще 10 февраля на онлайн-саммите министров спорта 35 стран (помимо вышеозначенных государств там участвовала еще и Австралия, но итоговый документ она не подписала из-за, как заявили в правительстве Австралии, технической накладки). Как уверяет издание Der Spiegel, МОК пытался предотвратить публикацию декларации по итогам саммита в ее нынешнем виде, но не преуспел в этом. Видимо, этим и объясняется довольно нервная реакция МОК на случившееся.

«Сначала следует уточнить, что нет решения МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже. Проводится исследование первичной концепции условий участия»,— говорится в заявлении МОК, предоставленном ТАСС. В заявлении отмечается, что «МОК и олимпийское сообщество несут обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию», а призыв Европарламента к изоляции всех россиян и белорусов явно противоречит этому.

В МОК отметили также, что резолюция Европарламента нарушает принцип автономии спортивных организаций, «которая является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, неоднократно признававшимся институтами ЕС».

Что касается декларации правительств, то, как говорится в другом заявлении, распространенном МОК, руководящая структура олимпийского движения «ценит конструктивные вопросы, касающиеся определения нейтралитета спортсменов с российским или белорусским паспортом». Но при этом в МОК отметили, что в заявлении правительств «не учтены явные опасения в области прав человека, выраженные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека».

Напомним, что абсолютное большинство международных спортивных федераций еще весной прошлого года отстранило россиян от участия в турнирах, следуя соответствующей рекомендации, выпущенной МОК. Однако уже в январе этого года президент МОК Томас Бах заявил, что при определенных условиях россиян можно было бы допустить к Играм, за что подвергся жесткой критике. В ответ глава МОК заметил, что история еще покажет, кто много делает для мира — «те, кто держит границы и каналы общения открытыми, или те, кто стремится изолировать и разделять». Он также отметил, что не правительствам решать, кто должен участвовать в Олимпиаде.

Александр Петров