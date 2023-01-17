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Коммерсантъ FM
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Олимпийские игры оказались вне эфира

Смогут ли россияне увидеть трансляцию соревнований

Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр. Речь идет о периоде с 2026-го по 2032-й годы, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Право на трансляцию соревнований на телевидении и цифровых платформах получили 49 стран Европы. Россия и Белоруссия в этот список не попали.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Впрочем, на российском телевидении пока не уверены, что провести показ Олимпиады не получится, сообщил “Ъ FM” генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин: «На данный момент мы не можем со своей стороны говорить о трансляции Олимпийских игр на телеканале или в целом на российском ТВ. Весной прошлого года МОК принял решение исключить территорию России и Белоруссии из тендера на показ игр 2026-го и 2028-го годов. Сейчас мы находимся в контакте с представителями Международного олимпийского комитета и надеемся на подтверждение участия российских спортсменов в играх и, соответственно, показе Игр в России».

Может ли Россия вернуться в мировой спорт

Принцип продажи прав на телетрансляции Олимпиады объяснил главный редактор телеканала «Старт» Денис Косинов. По его словам, что у российских вещателей все еще есть шанс показать соревнования: «В последние десятилетия Международный олимпийский комитет продавал эти права европейским странам не каждой по отдельности, а Европейскому вещательному союзу, в который входили "Первый канал" и ВГТРК. Но эти телеканалы вышли из ЕВС в ответ на отстранение России от "Евровидения". Таким образом они не получили право на трансляцию Игр.

Что касается будущего показа соревнований в нашей стране, то чемпионат мира по футболу был же доступен на общедоступном федеральном канале "Матч ТВ" в полном объеме. А FIFA продает свои права примерно по той же схеме, что и Международный олимпийский комитет. Кроме того, руководители МОК несколько недель назад сделали заявление о том, что они подумывают о допуске российских спортсменов к участию в каком-нибудь статусе в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Пока декларируется намерение не исключать Россию из Международного олимпийского движения совсем».

Но даже если трансляций Олимпиад на общефедеральных каналах не будет, они, вероятно, окажутся в интернете, хотя и без разрешения правообладателя, отметил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров: «Всю жизнь соревнования транслировались, и всю жизнь каналы на этом наживались. Был большой сбор от рекламодателей, потому что это высокорейтинговая история. 70% прибыли всех каналов на спортивных трансляциях, а иногда даже 90%, — это букмекерские деньги. Речь идет о десятках, а порой и сотнях миллионах долларов.

Понятно, что будут пиратские трансляции, как это и сейчас происходит со спортивными соревнованиями, которые официально в России не демонстрируются.

Для этого есть масса способов. Например, можно просто купить подписку на платный спортивный канал в какой-нибудь европейской стране, а после это через нехитрые способы передачи сигнала в достаточно серьезном качестве по широкому оптическому кабелю организовать трансляцию куда угодно. Это незаконно, но сейчас на это Роскомнадзор закрывает глаза. В связи с тем, что наша сборная скорее всего не будет участвовать в Олимпиаде, то, конечно, смотреть ее будут меньше. Но знаковые трансляции все равно собирают зрителей. Конечно, рейтинг и доля были бы меньше, но если бы МОК продал эти права, то все равно свои деньги заработал».

Какие новые препятствия ставят российским спортсменам

«Первый канал», ВГТРК и Радио дом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза в феврале 2022 года. При этом ближайшая Олимпиада, которая пройдет в июле 2024-го в Париже, все еще будет транслироваться в России. В свою очередь, в сентябре прошлого года глава компании Telesport Петр Макаренко в интервью ТАСС сообщал о покупке и возможности транслировать Олимпиаду-2026.

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Даниил Бабкин, Сабина Адлейба

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