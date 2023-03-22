Лукашенко не верит, что Великобритания поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «двигаться к мирному урегулированию» на Украине. По его мнению, поставка Лондоном боеприпасов с обедненным ураном Киеву будет эскалацией конфликта. Он считает, что британские власти на такой шаг не пойдут. Он также заявил, что Россия может поставить Белоруссии боеприпасы «с настоящим ураном».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уран — это болтовня. Они (власти Великобритании.— "Ъ") никогда этого не сделают. Я надеюсь, в ближайшее время удастся с ответственными людьми в Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Мы должны сейчас не играть в игрища»,— прокомментировал эту тему господин Лукашенко на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь» (цитата по ТАСС).

Он уверен, что «тренд» на эскалацию «и начинать не надо». «Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите — ответ будет страшный, для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете»,— добавил президент Белоруссии телеканалу «Звезда».

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против этого. США передавать Киеву такие боеприпасы не намерены. В ответ на планы Лондона Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер