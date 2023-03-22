Что происходит после ввода войск России на Украину. День 392-й

Власти Японии выделят Украине $470 млн безвозмездно на энергетику и другие нужды, еще $30 млн — на нелетальное снаряжение. Международный валютный фонд договорился с Украиной о кредите в $15,6 млрд. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что ранним утром Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности было уничтожено три объекта. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:30. Хакерская атака не повлияла на работу радио «Спутник в Крыму», сообщили «РИА Новости» в технических службах радио.

10:14. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

9:52. Генпродюсер АНО ТРК «Крым» Крючков сообщил, что в Крыму сломали потоки нескольких радиостанций.

9:48. США фактически напрямую вовлечены в конфликт на Украине — замглавы МИД РФ Рябков.

9:21. Дмитрий Рогозин назвал поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением.

8:58. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, оштрафованного за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС.

8:48. Китай оказывает России поддержку на фоне военной операции на Украине, считает бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, союз России и Китая создает для стран Запада серьезную проблему.

8:47. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что ранним утром Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности было уничтожено три объекта. Военные корабли не пострадали.

8:47. Движение морского транспорта в Севастополе остановлено, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

8:47. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. По его мнению, это приведет «к трагедии мирового масштаба», которая в первую очередь затронет страны Европы.