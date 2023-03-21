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Коммерсантъ FM
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Пентагон: США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном

США не направляют боеприпасы с обедненным ураном на Украину, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

Фото: Kevin Wolf / AP

Фото: Kevin Wolf / AP

«Насколько мне известно, мы — нет»,— ответил господин Райдер на вопрос, отправляют ли США какие-либо боеприпасы с обедненным ураном на Украину.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что ее страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против поставок боеприпасов с обедненным ураном, независимо от стороны конфликта.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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