Пентагон: США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном

США не направляют боеприпасы с обедненным ураном на Украину, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.
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«Насколько мне известно, мы — нет»,— ответил господин Райдер на вопрос, отправляют ли США какие-либо боеприпасы с обедненным ураном на Украину.
Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что ее страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против поставок боеприпасов с обедненным ураном, независимо от стороны конфликта.
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