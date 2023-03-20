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Коммерсантъ FM
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Россия в январе стала лидером по поставкам газа в Китай

В январе поставки российского природного газа в Китай составили 2,7 млрд куб. м, и по этому показателю Россия вышла на первое место сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможню КНР. РФ обошла других крупных поставщиков — Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), а также Австралию (1,9 млрд куб. м).

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В частности, «Газпром» в январе поставил по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Еще 770 млн куб. м было получено благодаря поставкам СПГ. По данным таможни, общий импорт в январе вырос на 1% год к году, до 11,3 млрд куб. м. Поставки СПГ увеличились на 7%, до 5,210 млн тонн. Импорт трубопроводного газа снизился на 7,2%, до 4,48 млрд куб. м.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордом. Таможня называла Китай в числе главных торговых партнеров России по итогам 2022 года. В январе-феврале 2023-го товарооборот двух стран вырос на 25,9%.

Вице-премьер Александр Новак сообщал, что поставки по «Силе Сибири» в Китай в 2022 году достигли рекордных 15,5 млрд куб. м газа. К 2025 году объемы поставок планируется нарастить до 38 млрд куб. м в год. «Газпром» также рассматривает поставки в КНР еще по двум маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «"Газпром" наверстывает упущенное».

Лаура Кеффер

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